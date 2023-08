O Maior São João do Cerrado é destaque da Agenda Brasília

Lista de eventos vai de festivais a eventos empresariais

Brasília traz, nesta semana, uma agenda cultural vibrante, recheada de shows, festas, exposições, sessões de cinema e eventos literários. Os diversos eventos prometem satisfazer os mais variados gostos e garantir que todos encontrem algo especial para aproveitar ao máximo os dias que virão.

Confira o que vai acontecer nesta semana na capital:

O Maior São João do Cerrado

A maior festa junina fora de época do Brasil será realizada neste fim de semana, em Ceilândia. Neste ano, a festa terá como foco a diversidade. Além da celebração dos 15 anos do São João, o evento abre suas portas para comemorar os 50 anos do Hip Hop. O palco principal reunirá artistas consagrados como Frank Aguiar, Márcia Fellipe, Os Gonzagas, Maskavo, Viela 17 e Nego Rainner. Músicos que dividirão espaço com talentos locais, representados por Luka – o poeta do piseiro, Rick e Rangel e Atitude Feminina. Os ingressos custam a partir de R$ 2.

Serviço | O Maior São João do Cerrado

Data: 18, 19 e 20 de agosto

Hora: 18h – abertura dos portões

Ingresso solidário: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia)

Foto: Divulgação

Lulu Santos

Brasília se prepara para uma noite de música e emoção com a tão aguardada apresentação de Lulu Santos e sua nova turnê “Barítono”. O Centro de Convenções Ulysses Guimarães será o palco desse encontro especial, onde os fãs terão a oportunidade de vivenciar as marcantes canções do renomado artista brasileiro.

Quando: 19/8 às 20h

Local: Centro Ulysses Guimarães

Classificação indicativa: +14

Ingressos: a partir de R$ 120 na Bilheteria Digital

Foto: Reprodução

Matuê, Teto e WIU | Desmanttelo do Nattan e Felipe Amorim | Matheus & Kauan e Banda Eva – Na Praia

O festival Na Praia chega ao seu oitavo fim de semana com shows de hoje (18) até domingo (20), apresentando uma variedade de artistas de diferentes gêneros musicais, do trap ao sertanejo, passando pelo forró e o axé da Bahia. Na sexta-feira, o palco recebe os artistas da 30PRAUM: Matuê, Teto e WIU, com participação do DJ Zullu; no sábado, é a vez do Desmanttelo do Nattan e do Felipe Amorim, com seu lema descontraído; domingo traz um clima praiano com Matheus & Kauan e a animada Banda Eva.

Quando: 18, 19 e 20/8 às 18h

Local: Na Praia Parque – Setor de Clubes Sul Trecho 2

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 156 na R2

Foto: Reprodução

Lançamento do livro “Desmanual de Ervas”

A educadora, terapeuta e aprendiz de parteira, Mariana Almeida, apresenta seu novo livro que une saberes da Medicina Tradicional Chinesa e tradições orais brasileiras. A obra utiliza poeticidade e acessibilidade ao explorar o uso de plantas medicinais voltadas aos corpos de pessoas com útero. O lançamento oficial acontece amanhã (19) na Casa Kaluanã.

Quando: 19/8 às 19h

Local: Casa Kaluanã – St. B Sul QSB 12 Bloco A Loja 4/25 – Taguatinga

Ingressos: entrada franca

Foto: Divulgação

Beer Week

A quinta edição do Beer Week começou ontem (17) e veio com um entusiasmante conjunto de inovações! Seguindo a tradição, as novidades do mundo cervejeiro serão reveladas durante a semana, acompanhadas das mais renomadas cervejarias do mundo e da aclamada feirinha gourmet! Além disso, muita música ao vivo e conversas sobre cerveja serão proporcionadas com grandes especialistas do assunto.

Quando: 18 a 20/8 às 12h

Local: CasaPark – SGCV Sul 12/22 Ae Guará

Classificação indicativa: +18

Ingressos: entrada franca

Foto: Divulgação

A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade

A exposição cinematográfica “A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade”, que encantou o público com as icônicas obras dos Estúdios Pixar, está agora em sua última semana. Os últimos dias de exibição trazem como destaque duas sessões ao ar livre: Toy Story 4 e Up: Altas Aventuras. Desde sua inauguração, a exposição tem cativado os frequentadores do Cine CCBB, proporcionando uma imersão nas narrativas emocionantes e nos visuais deslumbrantes que caracterizam as criações da Pixar.

Quando: 19 e 20/8 às 19h

Local: CCBB – Asa Sul Trecho 2

Classificação indicativa: livre

Ingressos: gratuito, mediante retirada no site www.bb.com.br/cultura

Foto: Reprodução

Zezinho e o Livro Mágico

A produção teatral “Zezinho e o Livro Mágico” mergulha de maneira poética na fase da infância. Ancorado nas paisagens do sertão como sua origem criativa, o espetáculo infantil explora uma narrativa que celebra a importância da leitura e da educação, enfatizando igualmente os laços familiares afetivos. Além disso, a peça aborda questões críticas, como o trabalho infantil e os desafios enfrentados por famílias que vivem em regiões de longos períodos de seca. É uma peça para crianças e adultos.

Quando: 19 e 20/8 às 17h

Onde: Sesc Gama – Setor Leste Industrial QD 1 Gama

Classificação indicativa: livre

Ingressos: R$ 5 no Sympla

Foto: Divulgação

Baby Friday

Hoje (18), a festa Baby Friday promete agitar o Mezanino Bar com os DJs Jackson e Edu Schwartz a partir das 23h30. Kim Jackson, conhecido pela sua versatilidade musical, traz influências de uma vida ligada à música, enquanto Edu Schwartz, catarinense radicado em Florianópolis, acumula lançamentos por gravadoras renomadas. Juntos, eles prometem uma noite eletrônica memorável.

Quando: 18/8 às 23h30

Local: Mezanino da Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 100 na Bilheteria Digital

Foto: Divulgação

365 Conecta

Hoje (18), o 365 Coworking celebra seu sexto aniversário com o evento de empreendedorismo, 365 Conecta, contando com palestrantes de renome nacional. Das 8h30 às 17h, o local será palco de inspiradoras palestras de figuras como Gilberto Lima, Tony Ventura e Eduardo Nomura. Além disso, uma performance de hipnose conduzida por Iago Alves também está programada.

Quando: 18/8 às 8h30

Local: 365 Coworking – 705 Norte Bloco D Loja 7

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla

Foto: Reprodução

Turma da Pisadinha

Neste domingo (20), Brasília se prepara para uma noite de muita animação com o aguardado show da Turma da Pisadinha. Com um repertório que mistura forró e piseiro, a dupla promete envolver o público com suas batidas contagiantes e letras animadas.

Quando: 20/8 às 14h

Local: Casa do seu Zé – Área Gleba 03 Incra 9 SN Lote 12 Núcleo Rural Alexandre Gusmão 01 n° 397

Ingressos: a partir de R$ 20 no Sympla