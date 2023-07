Música, teatro e dança na Agenda Brasília

Capital recebe artistas de samba, funk, seresta e sertanejo, além de espetáculos nacionais e internacionais de teatro e dança

Mais um fim de semana chegou e, com ele, muitos festivais, shows e apresentações. A capital federal vai receber, de hoje (7) até domingo (9), diversos artistas de samba, funk, seresta e sertanejo, além de espetáculos nacionais e internacionais de teatro e dança. Confira:

Samba e sertanejo no Na Praia

Depois de estrear com Saulo, Alexandre Pires, Seu Jorge, Maiara e Maraísa, Poze do Rodo e muito mais, o Na Praia 2023 chega à segunda semana com shows de samba e sertanejo no sábado (8) e domingo (9). Amanhã, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Xande de Pilares agitam o complexo de entretenimento; no domingo, é dia de Jorge & Mateus, Fred & Fabrício e Xand Avião festejarem em Brasília. Ingressos no app/site R2com.vc ou site napraia.com.vc.

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 10 de setembro

Próximos shows:

Sábado, 8 de julho: Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Xande de Pilares

Domingo, 9 de julho: Jorge & Mateus, Fred & Fabrício e Xand Avião

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival

24ª Parada do Orgulho LGBT

Encerrando a programação do mês do orgulho LGBTQIAP+, Brasília recebe a Parada do Orgulho LGBT neste domingo (9), a partir das 14h, com saída do Congresso Nacional. Um dia antes, no sábado (9), será realizada a primeira edição do Mercado Borboleta, uma feira LGBT no espaço abaixo do viaduto da Galeria dos Estados, além do concurso Orgulho Pet.

Parada do Orgulho LGBT

Dia 9 de julho (domingo)

A partir das 14h

Concentração no Congresso Nacional

Mais informações sobre o Mercado Borboleta e o Orgulho Pet na matéria e no @brasiliaorgulho

Os Hawaianos

O grupo carioca de funk Os Hawaianos vem a Brasília neste fim de semana para show nesta sexta-feira (7), no Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1). Além dos consagrados funkeiros, a noite conta com o pagode do Doze por Oito e com os DJs A e Kacá. Os ingressos estão à venda no site Furando a Fila a partir de R$ 40.

Os Hawaianos no Complexo Fora do Eixo

Sexta-feira, 7 de julho

A partir das 21h

Complexo Fora do Eixo – Saan, Quadra 1

Ingressos a partir de R$ 45 no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos

@complexoforadoeixo

Livinho na “Meo, Que Rolê”

O funkeiro paulista MC Livinho é a atração principal da festa Meo, Que Rolê”. O evento está marcado para mais tarde, às 21h de hoje (7), no ginásio da Ascade. O grupo de pagode Largo Tudo e os DJs Caio Hot, Daniel Futuro, Hugo Drop, Geovana, Matheus Barjud, Henrique Gomes e Matheus Hartman complementam a noite. Os ingressos custam a partir de R$ 50 no Sympla.

Meo, Que Rolê

Sexta-feira, 7 de Julho

A partir das 21h

Ginásio da Ascade – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Marisa Orth em Brasília

A atriz Marisa Orth traz a Brasília a peça “Bárbara”, o primeiro espetáculo solo da carreira. Serão duas apresentações, no sábado (8) e no domingo (9), no Teatro Royal Tulip. Perto de completar 40 anos de carreira, Marisa volta às origens, o teatro, para levar humor e reflexão através da criação. Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla.

“Bárbara”, com Marisa Orth

Sábado e domingo, 8 e 9 de julho

Teatro Royal Tulip – SHTN trecho 1, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Mundo Jurássico

O Circo Internacional da China traz a Brasília o espetáculo inédito “Mundo Jurássico”, realizado pela companhia chinesa de acrobacias Zigong Acrobatic Troupe of China. Na apresentação, 45 habilidosos acrobatas, dançarinos e contorcionistas se dividem no palco no decorrer de cinco atos, apresentando números desafiadores e ao mesmo tempo delicados. Serão três sessões (15h, 18h e 20h30) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos estão à venda no site Furando a Fila.

Mundo Jurássico

Sábado, 8 de julho

Sessões às 15h, 18h e 20h30

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 80 + taxas no Furando a Fila

Classificação indicativa livre

Foto: Divulgação

Evoney Fernandes pelo DF e Entorno

O cantor, humorista e influenciador digital Evoney Fernandes fará shows pelo Distrito Federal e Entorno neste fim de semana. No sábado (8), o “Rei da Seresta” estará na festa “A Maior Seresta do Brasil”, ao lado da Administração Regional de Ceilândia, e também no “Arraiá do Seu Osmar”, no Rancho Bakuk, em Santa Maria. No domingo (9), Evoney estará na “Melhor Seresta do Goiás”, no estacionamento externo do Kaen Gastrobar, em Águas Lindas de Goiás-GO.

Evoney Fernandes

Shows no sábado (8) e domingo (9)

Ceilândia, Santa Maria e Águas Lindas de Goiás-GO

Informações sobre os shows:

Ceilândia | Santa Maria | Águas Lindas de Goiás