Makossa, Micarê, Vintage Culture e muito mais na Agenda Brasília

Pra fechar abril em grande estilo, o fim de semana na capital vai ser agitado

Como de costume, o último fim de semana do mês vai ser animado na capital federal. A começar pelo Vintage Culture, que traz seu festival a Brasília neste sábado (29), no Mané Garrincha. Outro festival que deve receber os brasilienses em peso é o Micarê, que vai tomar todo o fim de semana, também no estádio nacional.

A Agenda Brasília desta semana tem ainda a gravação de audiovisual do grupo Se Joga, a primeira Makossa do ano, os shows de MC Danny, Kayblack, Lucas Morato e muito mais. Confira:

Vintage Culture

Depois de levar seu som em todos os maiores festivais e clubes do mundo, Vintage Culture, um dos maiores nomes da música eletrônica do país, apresenta a Brasília seu festival autoral, o Vintage is a Festival. O evento ocorre neste sábado (29), no Estádio Nacional Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$ 295.

Vintage is a Festival

Sábado, 29 de abril

A partir das 22h

Estádio Nacional Mané Garrincha

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 295 no site Vintage is a Festival

Festival Micarê

Neste sábado (29) e domingo (30), a terceira edição do Festival Micarê traz à capital grandes nomes de diferentes gerações do ritmo baiano, incluindo os lendários Bell Marques – que toca nos dois dias, Durval Lelys, Banda Eva e Timbalada. Uma mega estrutura vai ocupar o estacionamento do Mané Garrincha. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Micarê, com preços a partir de R$ 209.

Festival Micarê Brasília 2023

Sábado e domingo, 29 e 30 de abril

Estacionamento do Mané Garrincha

A partir das 15h

Ingressos, setores, mapa do evento e condições de compra: site oficial

Preços: a partir de R$ 209

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61) 99881-7475

Makossa Dia e Noite com KL Jay

A festa Makossa realiza sua primeira atividade de 2023 no próximo domingo (30). A edição promete agradar os frequentadores mais fiéis do baile black, já que resgata o formato de duas pistas divididas entre o hip hop das antigas e sons mais contemporâneos, programando KL Jay (SP), DJ Tamy (RJ), Markynhos Smurphies (DF) e outros onze DJs e três grupos de danças urbanas. Os ingressos para o evento custam R$ 52 em valor de 2º lote, estão à venda no site Furando a Fila, e estão sujeitos a alteração.

Makossa Baile Black | Dia e Noite

Domingo, 30 de abril de 2023

A partir das 16h30

Valor dos ingressos: R$ 52 (2º Lote)

Ingressos à venda por R$ 58 (terceiro lote) no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos (menores só entram acompanhados dos pais)

Informações: @makossabsb

MC Danny e DJ Ery no Modesto

A MC Danny e o DJ Ery dão sequência à temporada 2023 do Modesto! A dona dos sucessos “Tu Tava na Revoada”, “Sem Sentimento”, “Ameaça”, entre outros, se apresenta na sexta-feira (28), a partir das 21h, ao lado do DJ que mixou faixas de artistas como MC Meno K, Kyan e GP da ZL. Ingressos a partir de R$ 61 + taxas no Ingresse.

MC Danny e DJ Ery

Sexta-feira, 28 de abril

A partir das 22h

Modesto Bar – Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 61 + taxas no Ingresse

Kayblack no Somma

O rapper Kayblack desembarca na capital neste fim de semana para show na Somma neste sábado (29). O evento faz parte de uma série de shows que a casa de shows em Santa Maria está promovendo em 2023. Kayblack deve cantar seus maiores sucessos, como “Bonjour”, “Melhor Só” e “Preferida”.

Kayblack

Sábado, 29 de abril

A partir das 21h

Somma Entretenimento – Polo JK, trecho 1, conjunto 10, lote 1, Santa Maria-DF

Ingressos a partir de R$ 60 (terceiro lote) no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Lucas Morato no Complexo

O cantor Lucas Morato estará no Complexo Fora do Eixo neste domingo (30). Filho do ícone do pagode Péricles, Lucas Morato é compositor de sucessos como “Sinto Sua Falta”, “Pra Você Acreditar”, “É Natural”, “Olá”, entre outros. O grupo Nauê também se apresenta na festa. Ingressos a partir de R$ 20 no Furando a Fila.

Lucas Morato

Domingo, 30 de abril

A partir das 18h

Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 20 no Furando a Fila

Se Joga – Aloha (gravação de audiovisual)

O grupo Se Joga vai gravar mais um audiovisual neste sábado (29), no Brazólia! Desta vez, Leozinho, Caio, Vini e Pedrão prometem resgatar “os detalhes que fazem da banda uma das mais queridas na história da capital”, relembrando a época do pagode no Via Carioca, que revelou Se Joga e Di Propósito à época. “A alegria e a irreverência estarão de volta”, garante o grupo. Ingressos a partir de R$ 35 (segundo lote) no Sympla. O evento começa às 18h e tem promoção para quem chegar cedo.

Aloha

Gravação de audiovisual do grupo Se Joga

Sábado, 29 de abril

A partir das 18h (ver promoções no Sympla)

Ingressos a partir de R$ 35 (segundo lote) no link

Brazólia Bar – SGO, qd. 3

Mais informações: 61 99855-0839

Agenda da Worlld Brasília – George Henrique & Rodrigo, Amado Batista

A casa de shows Worlld Brasília (SIA trecho 3) recebe, neste fim de semana, a dupla George Henrique e Rodrigo e o cantor Amado Batista. Os primeiros se apresentam na sexta-feira (28); Amado fecha a programação no domingo (30), com a participação de Pedro Paulo e Matheus e DJ Dudu. Ingressos a R$ 50 na Bilheteria Digital.

Worlld Brasília

SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145, Brasília-DF

Sexta, 28 de abril: George Henrique e Rodrigo

Domingo, 30 de abril: Amado Batista

Ingressos: sexta | domingo

Mais informações: (61) 98383-3939 | (61)3297-7987

Zé Ricardo e Thiago pelo DF

A dupla Zé Ricardo e Thiago estará em Brasília neste fim de semana e irá aproveitar para fazer dois shows para os fãs da capital federal. Os sertanejos estarão na Festa do Branco, no Sim Sem Hora (EPNB); e no evento Virote Nervoso, no Na Fazenda Gastrobar, no Gama. Ambas as festas rolam no sábado (29).

Zé Ricardo e Thiago

Sábado, 29 de abril

Festa do Branco – Sim Sem Hora (EPNB) | Virote Nervoso – Na Fazenda (Gama)

Ingressos: Festa do Branco | Virote Nervoso

Samba Urgente na Externa

Um gole d’água no deserto: é o que promete o Samba Urgente Oásis, neste sábado (29), na Externa! A edição de abril deste evento que já conquistou os brasilienses abre oficialmente a época de seca na capital. Olha só o que os organizadores prometem para esta edição: “Vamos festejar daquele jeito: SU clássico, com samba no máximo e muito amor pra gente curtir até sentir o sol beijar o nosso rosto quando o dia raiar”. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (segundo lote) no Sympla.

Samba Urgente Oásis

Sábado, 29 de abril

Externa Club – Setor Comercial Sul, qd. 5, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 50 (segundo lote) no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos