Makossa 20 anos, Festival da Diversidade e mais: confira a Agenda Brasília desta semana

Tem festa para todos os gostos e todos os bolsos

Como você já sabe, Brasília tá cheia de evento. Nesse fim de semana tem mais samba, rock, reggae, rap, música eletrônica, forró, teatro, exposições e muito mais. Várias dessas opções têm entrada franca — prometemos sempre trazer eventos de graça! Sem mais delongas, dá uma olhada no que selecionamos pra você:

Makossa 20 anos

Abrindo a lista de eventos dessa semana, trazemos a edição de 2022 da Makossa, uma das principais festas de rap e hip hop do Distrito Federal. No sábado, na Galeria dos Estados, a festa vai comemorar 20 anos. Entre as atrações, estão Rappin’ Hood e Kefing.

Festa Makossa 20 anos

Data: sábado (16)

Hora: a partir das 21h

Local: Galeria dos Estados

Atrações: Rappin’ Hood (SP), Kefing (SP), Miria Alvez, Bourog, Chicco Aquino, Chokolaty, Ketlen (Palco Galeria);

Morenno, Klap, Umiranda, J4k3, Underluv, The Beat’s On, Pepê (Palco Underbaile)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Furando a Fila

Telefone: (61) 98431-7475

Mais informações: https://makossabsb.com.br/

Capital Urbana

A banda Capital Urbana tá de volta após 14 anos fora dos palcos de Brasília. O conjunto, que reúne os repertórios de Capital Inicial e Legião Urbana, vai tocar no UK Music Hall, nesta quinta-feira (14), a partir das 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 20.

A volta da Banda Capital Urbana

Data: quinta-feira, 14 de julho

Local: Uk Music Hall – 411 sul

Horário: 22h

Mais informações: (61) 3346-5214

Papatinho e Yuri Martins no Festival Luz

O Festival Luz continua firme e forte até o fim do mês! Toda semana tem atração boa. E nesse fim de semana, quem desembarca no baile são os hitmakers Papatinho na sexta-feira (15) e Yuri Martins no sábado (16). A meia-entrada tá R$ 70.

Festival Luz

Durante todo o mês de julho

Sexta-feira (15): Papatinho e Convidados + Igor Kelner (Rj) + Paula Torelly + Dj A

Sábado (16): Baile Do Yuri Martins + Blandim + DuMorera + Manu Funny + Lipe Napoli

Local: Ascade – St. de Clubes Sul, Trecho 2

Horário: 22h

Papatinho tem sucessos com Anitta, Seu Jorge, Capital Inicial, e por aí vai. Foto: Divulgação

Brasília Criativa

A 1ª Conferência Brasil de Economia Criativa (Brasília Criativa), que começou na terça-feira (12) e vai até domingo (17), oferece palestras, shows, painéis e oficinas de graça, com o objetivo de fomentar a economia e o empreendedorismo na capital federal. O evento acontece na antiga Funarte. Tem shows de Maskavo, Samba Urgente, Plebe Rude e Orquestra Filarmônica.

Brasília Criativa – 1ª Conferência Brasil de Economia Criativa

Data: de terça-feira (12) a domingo (17)

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)

Horário: terça a quinta-feira (12 a 14/7) das 14h às 22h, e sexta a domingo (15 a 17/7) das 10h às 22h

Entrada gratuita

Inscrições para oficinas e palestras: pelo site

Mais informações: (61) 99314-4594 ou Instagram

Maskavo traz a Brasília os sucessos “Asas”, “Um Anjo do Céu” e muitos outros. Foto: Divulgação

Festival da Diversidade no Parque

No próximo sábado (16), comemora-se o Dia Internacional da Drag Queen. Marcando a data, a Praça das Fontes do Parque da Cidade vai receber, nos dias 16 e 17, o Festival da Diversidade no Parque. Vai ter shows de Pabllo Vittar, Lia Clark, Grag Queen, Pitayas, Bloco das Montadas e muito mais.

Festival da Diversidade no Parque

Sábado (16) e domingo (17), a partir das 15h

Praça das Fontes, Parque da Cidade

Shows de sábado: Pabllo Vittar, Grag Queen, Trio Pitayas, Pikineia || Drags: Licorina,Raykka Rikka, Dita Maldita, Mary Gambiarra, Ayobambi, Victor Baliane, Naomi Kahlo, Pietra, Luwi Bloom, Medu Zaa, K-Halla, Carrie Myers, Naomi Leake || DJs: Medu Zaa & Netto Caribé, Ayobambi & Lugui, Carrie Myers & Túlio Bueno, Cassandra Monster & Caco Lelis, Patty Peronti & Júnior K

Shows de domingo: Lia Clark, Juliana Muller + Maria Vai Casoutras || Drags: Veronica Strass, Bopety, Melina Impéria, Eloá Negrini, Larissa West, Lushonda, Katrina, Tiffany, Drag Cênica || DJs: Ella Nasser, Rayan Milhomem, Afrodite Starlight

Ingressos: meia-entrada válida para estudantes e todes que doarem 1kg de alimento

Arena (meia) – 3º Lote – R$ 94,60

Front Stage (Meia) – Permite aceso ao setor Arena – 3º Lote – R$ 160,60

Terraço + MEGA VIC (Meia) – Espaço com praça elevada e que permite acesso aos setores Front Stage e Arena + Ingresso para a festa MEGA VIC na DISCOTENDA a partir de 23h59 – 3º Lote R$ 193,60

Pabllo abrilhanta o Festival da Diversidade. Foto: Pedrita Junckes/Divulgação

Na Praia

Bora pra mais um fim de semana de Na Praia? A terceira semana reserva shows de quinta a domingo, como sempre, para vários gostos. Hoje, mais tarde, tem Melim e 3030. No domingo (17), Armandinho e Maneva trazem aquela vibe positiva. Olha a lista:

Na Praia Festival

Quinta-feira (14): Melim, 3030

Sexta-feira (15): Falamansa, Mestrinho

Sábado (16): Wesley Safadão, Murilo Hugg, DubDogz

Domingo (17): Armandinho, Maneva

Os portões abrem às 18h todos os diasIngressos a partir de R$ 96 no site da R2

O Samba Tá Aí – homenagem a artistas do DF

O projeto “O Samba Tá Aí” tá homenageando artistas de samba do Distrito Federal. Toda semana, vai rolar uma roda de samba onde o 7 na Roda e o Dinho Braga vão cantar sucessos junto com o homenageado. Nesse domingo (17), é vez de saudar a Tia Edênia, compositora de várias músicas que são cantadas de peito aberto pelos sambistas da capital. O pagode tá marcado para a partir das 16h, no Ponto de Encontro Comunitário da Vila Telebrasília, com entrada gratuita.

O Samba Tá Aí

Roda de samba 2 – Vila Telebrasília

Homenagem à Tia Edenia

Convidados: Sandrinho e Dinho Braga

17 de Julho (domingo), 16h

Local: Ponto de Encontro Comunitário da Vila Telebrasília

Bom Gosto no Laguna

O Laguna Gastrobar, próximo ao Pier 21, recebe neste sábado (16) o grupo Bom Gosto. Quem passar por lá, vai ouvir os sucessos “Curtindo a Vida”, “Patricinha do Olho Azul”, “A Casa Caiu”, entre outros. Aquecem as naves a dupla sertaneja Fred & Rodrigo e o grupo de pagode Arrepiô, pratas da casa.

Bom Gosto no Laguna

Local: Laguna Gastrobar – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

A partir das 21h

Atrações: Bom Gosto [atração nacional – pagode]

Grupo Arrepiô [Pagode]

Fred & Rodrigo [Sertanejo]

DJ Residente

Ingressos a partir de R$ 55

Bom Gosto volta a Brasília para apresentar os lançamentos “Controle do Negão” e “Trabalhada na Ladeira”. Foto: Divulgação

DJ Liu

Um dos grandes nomes da atual música eletrônica brasileira, o DJ Liu toca no Cafe Club (Cafe de La Musique) na sexta-feira (15). A festa começa a partir das 23h. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e são vendidos no Sympla.

Dj Liu em Brasília

Data: sexta-feira, 15 de julho

Hora: A partir das 23h

Local: Cafe de La Musique Brasília

Classificação: 18 anos

Feijoada com samba no Clube do Choro

Topa uma feijoada com samba no sábado? Então é só colar no Clube do Choro a partir de 12h, onde vai tá rolando show da Dhi Ribeiro, ícone do samba de Brasília que acabou de lançar um DVD. Aniversariantes têm direito a um drink gratuito e 50% de desconto no buffet.

Feijoada com Samba – Dhi Ribeiro

Local: Clube do Choro de Brasília (Setor de Divulgação Cultural, Bloco G)

Data: 16 de Julho de 2022

Horário: A partir das 12h

Feijoada buffet: R$ 44,90. Para crianças até 12 anos: R$ 20,00 (menores de 7 anos não pagam)

Pedra d’água

A casa de cultura A Pilastra abre no próximo dia 22 a mostra coletiva “Pedra d’água”, no espaço de micro curadorias DeCurators, na Asa Norte. A exposição é a primeira ação resultante do grupo de pesquisa curatorial e mapeamento proposto pelo Programa de investigação, desenvolvimento e curadoria de artistas negres da Ride-DF, elaborado pela Pilastra. A mostra coletiva Pedra d’água se propõe a pensar possibilidades de montar, desmontar e religar narrativas sobre o corpo negro que vive a diáspora africana.

Pedra d´água

Exposição coletiva – Alan Felipe, Isabelle Prado, Ricardo Caldeira e Ruana Carla

Abertura: 22 de julho (sexta-feira) – 19h

Local: deCurators – CLN 412 bloco C loja 12

Eu Odeio Meu Chefe

A Cia de Comédia G7 apresenta neste fim de semana um dos maiores espetáculos do grupo: a peça “Eu Odeio Meu Chefe”. O show acontece no Teatro La Salle, na 906 sul. A meia-entrada tá R$ 40.

Espetáculo Eu Odeio Meu Chefe

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Data: 16 a 31 de julho de 2022

Horário: 19h

Informações: (61) 99351-1369

Não é permitida a entrada de crianças menores de 10 anos, mesmo acompanhadas dos pais