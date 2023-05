Henrique & Juliano, Dezarie, Mato Seco, MC Paiva e mais na Agenda Brasília

Festival Surreal é o principal evento do fim de semana da capital. Confira a lista

O festival Surreal, que desembarca pela primeira vez em Brasília, é a principal atração do fim de semana na capital federal. Henrique & Juliano irão cantar grandes sucessos no estacionamento do Mané Garrincha, com a companhia de Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, DJ Bhaskar e do grupo local Doze por Oito.

Brasília recebe ainda a quarta edição do Fyah Cultura Black, que recebe a cantora Dezarie e a banda Mato Seco.

Além dos shows musicais, o público brasiliense vai poder curtir um stand-up com o recifense Italo Sena, que, depois de dois adiamentos, finalmente se apresenta na capital. Tem ainda Jet Party com MC Paiva, Beatles para Crianças, Boteco do Clima e muito mais. Confira:

Surreal Brasília

A dupla Henrique & Juliano traz a Brasília, neste fim de semana, o festival Surreal. O evento chega pela primeira vez à capital neste sábado (6), no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. O DJ Bhaskar, os cantores Zé Vaqueiro e Felipe Amorim e o grupo brasiliense Doze por Oito complementam o line up desta edição.

Sábado, 06 de maio

A partir das 16h

Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 167 no site da Guichê Web

Mais informações: https://surrealtickets.com.br/

Italo Sena

Depois de dois adiamentos, agora vai! O comediante recifense Italo Sena vem a Brasília nesta sexta-feira (5), para show no Teatro dos Bancários (314/315 Sul), a partir das 20h. Uma das revelações do stand-up brasileiro, Italo deve trazer ao público brasiliense suas pegadinhas características que o levaram até à Copa do Mundo no Catar! Ingressos a partir de R$ 50 no site Furando a Fila.

Italo Sena – Mostrando meu Trabalho

Sexta-feira, 5 de maio

A partir das 20h

Teatro dos Bancários (314/315 Sul)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Furando a Fila

Dezarie e Mato Seco no Fyah Cultura Black

A 4ª edição do Fyah Cultura Black está marcada para este sábado (6), no Minas Brasília Tênis Clube. A cantora americana Dezarie e a banda paulistana Mato Seco são as atrações. A festa começa a partir das 22h. Ingressos a partir de R$ 90 + taxas (terceiro lote) na Bilheteria Digital.

Fyah Cultura Black

Dezarie, Mato Seco

Sábado, 6 de abril

A partir das 22h

Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, trecho 3, conjunto 6, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 90 + taxas (terceiro lote) na Bilheteria Digital

MC Paiva na Jet Party

O funkeiro MC Paiva é a estrela da Jet Party, que desembarca novamente em Brasília neste fim de semana. A sunset começa às 10h, no Lago Paranoá, na altura do Minas Brasília Tênis Clube. Os ingressos custam a partir de R$ 90 (quinto lote) no site Furando a Fila.

Jet Party BSB

Domingo, 7 de maio

A partir das 10h

Atração principal: MC Paiva

Lago Paranoá, na altura do Minas Brasília Tênis Clube (SCEN, trecho 3, conjunto 6, Brasília-DF)

Ingressos a partir de R$ 90 (quinto lote) no Furando a Fila

Beatles para Crianças

A banda Beatles Para Crianças apresenta o seu novo espetáculo, “Beatles Heróis e A Terrível Máquina do Silêncio”. O espetáculo é recheado de rock da melhor qualidade, com as canções mais importantes dos Beatles, muita interatividade e uma projeção de vídeo onde acontece toda a aventura. Em cartaz neste sábado (6) e domingo (7), a partir das 15h, no Teatro Unip (913 Sul).

Beatles Heróis e A Terrível Máquina do Silêncio

Sábado e domingo, 6 e 7 de maio

A partir das 15h

Teatro Unip – 913 Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Classificação indicativa: livre

11ª edição do Festival do Japão

A tradicional comida japonesa, shows musicais com cantores da música nipônica e instrumentos musicais como taiko (tambores) e shamisen (banjo), danças tradicionais e contemporâneas da cultura… tudo isso poderá ser visto, mais uma vez neste ano, na 11ª edição do Festival do Japão. O evento volta a ocupar o Pavilhão do Parque da Cidade neste fim de semana, de 5 a 7 de maio, sempre a partir das 10h.

11ª edição do Festival do Japão

De 5 a 7 de maio (sexta a domingo)

Sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 20h

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Ingressos a patir de R$ 25 no Sympla

Classificação indicativa: livre

Porão do Forró

Para os amantes de forró da cidade, uma super novidade promete embalar os domingos: é o Porão do Forró! O salão underground, no subsolo dos fundos da W3 Norte, é o espaço perfeito para a música e a dança se encontrarem e fazerem a alegria da nossa gente. Na estreia do projeto, se apresentam Maísa Arantes (rabeca e voz); Pedro Ferreira (zabumba e voz); André Vilela (triângulo e voz) e Marcelo Neder (violão), em um arrumadinho musical, homenageando os mestres e mestras do forró. Também entram em cena a DJ La Ursa e os cordéis de Davi Mello. O Porão do Forró acontece na Hamburgueria Zepelim, na 713 Norte, neste domingo, 07 de maio, começando às 18h e indo até às 23h. O evento é colaborativo, com contribuições espontâneas do público.

Porão do Forró

Quando: domingo, 07 de maio, às 18h

Onde: Hamburgueria Zepelim – 713 Norte

Quanto: evento colaborativo

Mais informações em: @poraodoforro

Texas Radio na Fazenda Churrascada

A banda mineira Texas Radio se prepara para mais uma apresentação especial na Fazenda Churrascada Brasília, localizada no Clube de Golfe. O show marcado para o próximo sábado (06), a partir das 20h, contará com muito country, folk e bluegrass e trará o clima texano para a capital federal. O grupo formado por Hugo Contijo, Rafael Bonancim, Felipe Fox, Joel Lara e Tulio Dutra traz em seu repertório rearranjos de músicas que marcaram a carreira de grandes artistas dos gêneros, desde Beatles a Munford and Sons. Os interessados já podem fazer reservas pelo site Get In onde será cobrado apenas o couvert único por pessoa de R$ 20.

Texas Radio

Sábado, 6 de maio

A partir das 20h

Fazenda Churrascada Brasília – SCES, trecho 2, Brasília-DF (dentro do Clube de Golfe)

Couvert: R$ 20

Reservas pelo site Get In

Para mais informações: @fazendachurrascadabsb

Boteco do Clima

O Boteco do Clima já está virando tradição nos sábados de Brasília. Toda semana, o Clima de Montanha comanda o pagode na Orla da AABB, e neste sábado (6), não vai ser diferente. Ainda vai rolar transmissão do clássico Vasco x Fluminense às 21h. Desta vez, o grupo promete uma atração surpresa a partir das 23h.

A festa começa a partir das 17h, com o pagode do Clima e o DJ Higor Touret nos intervalos. Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla.

Boteco do Clima

Sábado, 6 de maio

A partir das 17h

Clima de Montanha, DJ Higor Touret e atração surpresa

Orla da AABB – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 17, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Mais informações: (61) 98350-0700 | [email protected]

Agenda do Fora do Eixo

O Fora do Eixo aposta em uma programação para todos os estilos a partir desta sexta (05). O line-up vai contar com shows dos grupos Mistura 61, Nossa Galera, Doze por Oito e Chama Nois, da dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel, além dos DJs Thiago May e Pepê. Os artistas se apresentam no Complexo (Saan) e no Lounge (SIG).

Confira a programação completa:

Complexo Fora do Eixo (Saan)

Sexta (05/05): Zé Felipe e Miguel, Deu Vibe, Disstinto, Luk e Kacá

Sábado (06/05): Mistura 61, Pepê, Dj A, Larbac e Thiago May.

Domingo (07/05): Grupo Lado a Lado, Arthur Campos, Gabriel Alves, Nossa Galera e Kacá.

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Sexta (05/05): Mistura 61 e Thiago May

Sábado (06/05): Ed Bittencourt, Nossa Galera e Dj Ender

Domingo (07/05): Na Gandaia, Chama Nois e Thiago May