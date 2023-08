Fim de semana está recheado de eventos gratuitos

Agenda Brasília traz música, teatro, cinema, literatura e muito mais

Os próximos dias reservam uma gama de eventos, incluindo shows, festivais e stand-ups. Com a diversidade que agrada a todos os gostos, muitas das festas são gratuitas, para dar um desafogo ao bolso! Confira mais detalhes deste fim de semana que promete agitar o Distrito Federal:

Renato e Chico Teixeira

Os artistas Renato e Chico Teixeira se apresentam neste sábado (12) no Varandão do Pátio Brasil, a partir das 18h, com entrada gratuita. O show é uma homenagem ao Dia dos Pais, comemorado no dia seguinte.

Quando: 12/8, às 18h

Onde: Varandão do Pátio (área externa do Pátio Brasil Shopping) – SCS Qd. 7 Bloco A

Ingressos: entrada franca

Festival Labareda

A Saturno Cultural e Villa-Lobos realiza mais um evento que fortalece o cenário cinematográfico local. O festival Labareda apresenta curtas LGBTQIA+ neste final de semana (12 e 13) no Espaço Cultural Renato Russo, com workshops, apresentações de DJs, pocket shows e muito mais! Além de promover a cultura, a iniciativa traz inclusão com filmes legendados para surdos e ensurdecidos, e tradução em libras para os debates.

Quando: 12 e 13/8, às 14h

Onde: Espaço Cultural Renato Russo – CRS 508, bloco A

Ingressos: entrada franca

Cerrado Cultural do Cerradims

O grupo Cerradims, fundador do movimento Cerradance, leva seu novo projeto, o Cerrado Cultural, para Planaltina, o Cerrado Cultural. No ar desde julho, a iniciativa mistura cultura popular e meio ambiente e acontece no Complexo Cultural Planaltina com diversas atividades gratuitas, como shows, oficinas e rodas musicais. Tradições, raízes culturais e a preservação ambiental levam diversos saberes ao público neste evento cheio de cultura e conscientização.

Quando: 13/8, 17/9 e 15/10

Onde: Complexo Cultural Planaltina – Av. Uberdan Cardoso, St. Administrativo, lote 02

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca

Homenagem a Zé do Pife

A escritora brasiliense Natália H. Alencar lança, amanhã (12), um livro ilustrado em homenagem e inspirado no mestre Zé do Pife. A obra mostra diversas maneiras de como se relacionar com a natureza e o enigmático tempo, tudo por meio dos ensinamentos de Seu Zé. O lançamento começa às 17h, na Casa Kaluanã em Taguatinga, e segue até o final do mês pela capital.

Quando: 12/8, às 17h; 16/8, às 10h; e 20/8, às 16h

Onde: 12/8 – Casa Kaluanã – QSB 12 bloco A loja 4/5

16/8 – Biblioteca Braille Dorina Nowill – CNB 01 Área Especial

20/8 – Feira da Torre de TV de Brasília

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca

Yermat no Sextas Musicais

O projeto Sextas Musicais, da Casa Thomas Jefferson, traz o Yermat, quinteto formado por dois brasileiros e três franceses. O grupo se apresenta hoje (11), com um repertório de obras brasileiras e nomes consagrados da música francesa, além de músicas autorais e um futuro lançamento. O público terá acesso ao incrível resultado da interação entre dois países que se comunicam para produzir música de alta qualidade.

Quando: 11/8, às 20h

Onde: Casa Thomas Jefferson Hall – 706/906 Sul

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca

Rap Game Festival

Brasília recebe um dos maiores festivais que celebram a cultura hip-hop do Brasil, o Rap Game Festival. Nomes como Djonga, Sidoka, Recayd Mob e Raffa Moreira vêm à capital exaltar o gênero que retrata diversas realidades sociais e a cultura do hip-hop.

Quando: 12/8, a partir das 11h

Onde: Estádio Mané Garrincha

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de 90 reais

Gloria Groove + Duda Beat + Pabllo Vittar no Na Praia

A amada praia de Brasília vai ser dominada amanhã (12) por grandes nomes do Pop brasileiro. Pabllo Vittar, Gloria Groove e Duda Beat vão animar o festival Na Praia com hits e lançamentos mais recentes. O público não vai conseguir ficar parado!

Quando: 12/8, às 18h

Onde: Na Praia Parque – St. de Clubes Esportivos Sul, trecho 2

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 148 na r2

Ponto de Equilíbrio e Planta Raiz

A nona edição do Reggae o Cerrado acontece hoje (11), no Minas Brasília Tênis Clube. As bandas Ponto de Equilíbrio e Planta Raiz são as grandes atrações do evento. O Reggae o Cerrado traz ainda o show da banda brasiliense Mensana, novidade do reggae nacional. O DJ Banzai completa a festa.

Quando: 11/8, às 20h

Onde: Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte Trecho 3 Conjunto 6

Ingressos: a partir de R$ 90 no Reggae do Cerrado

Menor da VG – Baile dos Terríveis

Hoje o funk vai dominar a capital com o Menor da VG no Baile dos Terríveis. O evento acontece no Gama e o funkeiro com mais de 3 milhões de ouvintes vai fazer todo o público dançar muito ao som do ritmo mais brasileiro que existe!

Quando: 11/8, às 20h

Onde: Rancho Uirapuru – Av. Contorno Lt. 04 Gama

Classificação indicativa: +18

Ingressos: cortesias disponíveis no Furando a Fila

Pagode dos Prazeres

A nova edição do Pagode dos Prazeres acontece amanhã (12) no Parque da Cidade. O grupo Elas que Toquem e os DJs Mike e Artur Campos são atrações, além da tradicional participação do Doze por Oito. Algumas das promessas para esta edição são um palco 270º em formato de coração, mais de seis horas de pagode e áreas de descanso.

Quando: 12/8, às 16h

Onde: estacionamento 8 do Parque da Cidade

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 35 no Sympla

Sérgio Mallandro

O humorista Sérgio Mallandro desembarca em Brasília no fim de semana para apresentar o espetáculo de stand-up “Quem tá desesperado grita!”, no domingo (13), Dia dos Pais. O show acontece na Worlld Brasília, a partir das 20h.

Quando: 13/8 às 20h

Onde: Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla