Ensaios da Anitta é destaque da Agenda Brasília

Capital recebe o evento neste sábado, no Na Praia Parque. Confira as demais festas e atrações deste fim de semana

Brasília está de braços abertos à espera do Ensaios da Anitta, evento de pré-Carnaval da cantora carioca que dá o que falar por onde passa. Será a segunda edição da festa na capital, e dessa vez, Anitta convidou Pabllo Vittar, Naldo e MC Daniel para participarem.

O Distrito Federal recebe ainda os rappers Orochi e MC IG; o MayFair, evento de house diretamente de São Paulo; a dupla sertaneja Vitor & Luan; e muito mais. Confira a Agenda Brasília desta semana:

Ensaios da Anitta

Chegou o dia de Brasília receber o projeto Ensaios da Anitta! Depois do sucesso da edição de 2023, a cantora volta à capital do país com seu pré-Carnaval neste sábado (13), a partir das 15h, no Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul). A funkeira convidou Pabllo Vittar e MC Daniel para abrilhantar a festa. Os ingressos ainda estão à venda, no site Ingresse, a partir de R$ 227,50 + taxas.

Serviço

Ensaios da Anitta

Sábado, 13 de janeiro

A partir das 15h

No Na Praia Parque – Setor de Clubes Sul, trecho 2)

Classificação: +18 anos

Mais informações: @ensaiosdaanitta

Orochi e MC IG na AABB

O rapper Orochi e o MC IG são os principais artistas confirmados no Baile do Preto, evento de rap, trap e funk que acontece neste sábado (13), na AABB, a partir das 21h. A organização promete ainda uma atração surpresa. DJs da cena brasiliense, como Caiozin Fera e Dudu Pedera, também estão no line-up. Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla.

Baile do Preto Brasília

Orochi + MC IG e muito mais

Sábado, 13 de janeiro

A partir das 21h

Na AABB – Setor de Clubes Sul

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Mais informações: @bailedopretobrasilia

Classificação: +18 anos

MayFair no Mezanino

O Mezanino Bar recebe, nesta sexta-feira (12), a MayFair, festa de música eletrônica nascida em São Paulo-SP. O evento conta com os DJs Junyo, Ricardo Góii e Abe e começa a partir das 21h. Ingressos a partir de R$ 80 no site Ingresse.

Serviço

MayFair

Sexta-feira, 12 de janeiro

A partir das 21h

No Mezanino Bar – rooftop da Torre de TV

Ingressos a partir de R$ 80 no Ingresse

Classificação: +18 anos

Mais informações: @meza.nino

Otto abrindo a temporada 2024 da Infinu

A agenda de eventos de 2024 do centro cultural Infinu será aberta com show gratuito do cantor, compositor e percussionista pernambucano Otto. Conhecido por sua transversalidade musical ao combinar elementos rítmicos — manguebeat, brega, batidas eletrônicas, rock e samba, Otto se apresenta neste sábado (13), a partir das 21h.

Infinu apresenta Otto

Sábado, 13 de janeiro

A partir das 21h

Na Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67

Ingressos no Sympla

Classificação: +16 anos

Mais informações: (61) 98292-8194 /@infinubsb

Vitor & Luan

A dupla sertaneja Vitor & Luan agita a Worlld Brasília (SIA trecho 3) neste sábado (13), a partir das 21h. Ainda no calor da divulgação do audiovisual Bora Tomar Uma, os artistas, donos de sucessos como “Localiza Aí BB”, “Eu e Eu” e “Sem Explicação”, devem subir ao palco no fim da noite. Antes, tem Galã do Piseiro e o DJ Evil Clown. Ingressos a partir de R$ 25 no Furando a Fila.

Vitor & Luan

Sábado, 13 de janeiro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 25 no Furando a Fila.

Classificação: +18 anos

Mais informações: @worlldbrasilia

Fica Comigo

Voltado para o público infantil, o espetáculo ‘Fica Comigo’ volta a Brasília neste fim de semana. Com direção e coreografia de Daniel Calvet, a peça é embalada pelo universo sonoro de valsas e músicas que proporcionam um ambiente nostálgico e alegre. As apresentações ocorrem de sexta (12) a domingo (14), às 17h, no teatro da Caixa Cultural Brasília. Os ingressos custam a partir de R$ 15.

“Fica Comigo”, espetáculo do Ateliê do Gesto

De sexta a domingo, 12 a 14 de janeiro

A partir das 17h

Na Caixa Cultural Brasília – SBS Lotes 3/4, Q. 4 – Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 15, com vendas na bilheteria do local

Classificação: livre para todos os públicos

Mais informações: (61) 3206-6456 | www.caixacultural.gov.br