Agenda Brasília: Djavan e Fábio Jr. são destaques em uma semana cheia de música e gastronomia

A volta à rotina de cinco dias úteis após o feriado só intensificou o desejo dos moradores de Brasília de aproveitar o fim de semana ao máximo! Para os próximos dias, a capital está repleta de oportunidades, incluindo festivais, shows, oficinas e eventos gastronômicos. Confira:

Djavan

O renomado cantor alagoano Djavan anima Brasília hoje (15), com uma mistura envolvente de sucessos de sua vasta discografia e faixas do seu mais recente trabalho. Sua turnê apresenta o novo álbum ‘D’ e promete encantar o público no auditório master do Ulysses. Será uma noite de música e emoção para celebrar a genialidade desse artista.

Data: 15/9 às 22h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – St. de Divulgação Cultural

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 170 na Bilheteria Digital

Expoabra

O segundo fim de semana da Expoabra 2023 promete celebração da música sertaneja e cultura rural. A gravação do DVD “Copo Sujo 3” da dupla Humberto & Ronaldo é destaque e acontece hoje (15), junto com shows de Rionegro & Solimões e George Henrique & Rodrigo. Amanhã (16), Zezé di Camargo & Luciano e Vitinho Imperador se apresentam, além dos artistas locais William & Marlon e Belluco. A Expoabra também oferece provas de equestres, exposições de bovinos e debates importantes para a agropecuária brasileira. Um evento sertanejo completo!

Data: 15 e 16/9 às 19h

Local: Parque Granja do Torto – Pqeat S/N

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 40 no Ingresse.com

Fábio Jr.

O artista mais romântico do Brasil está de volta aos palcos brasilienses. O show vai emocionar e envolver o público com grandes sucessos da carreira de Fábio Jr., artista completo e carismático que também apresentará músicas que fizeram sucesso nas vozes de outros cantores, como “Tente Outra Vez,” “Dias Melhores” e “Casinha Branca”. Prepare-se para uma noite repleta de romantismo e música envolvente.

Data: 16/9 às 22h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – St. de Divulgação Cultural

Classificação indicativa: +14

Ingressos: a partir de R$ 120 na Bilheteria Digital

5 Anos de Galpão

O Galpão 17 está comemorando cinco anos de existência! Para celebrar a marca especial, nada melhor que contar com grandes nomes do rock brasiliense. No sábado (16), a banda Raimundos é a grande atração. Digão e cia. serão acompanhados pelas bandas Blues (Blues Rock), Rock Beats (Pop Rock) e The Oldies (Punk Rock). A festa começa às 18h com um espaço kids e vai madrugada adentro. Gosta de rock? Então já se programa!

Data: 16/9, com shows a partir das 20h

Local: Galpão 17 – SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17, Brasília – DF

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 180 no Sympla

Rota DF Plaza

Amanhã (16) o DF Plaza celebra seis anos de existência transformando-se em um ponto de encontro para os amantes de motos. A Royal Enfield estará presente com um stand exibindo motocicletas, incluindo um lançamento! A banda DFellas também entra em cena com um repertório de puro rock n’ roll, agitando o evento com sucessos de bandas como Metallica, Queen, Nirvana, Aerosmith, Pearl Jam, Van Halen, e também clássicos nacionais de grupos como O Surto, Raimundos e O Rappa. A garantia é de um dia cheio de adrenalina e boa música.

Data: 16/9 às 12h

Local: DF Plaza – Águas Claras Rua Copaíba Lote 01

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

“Sextou!”, com Luiza Martins

A cantora Luiza Martins volta hoje (15) à Worlld Brasília para comemorar um ano da gravação do seu primeiro DVD solo, gravado em setembro de 2022, na mesma casa de shows. Luiza deve cantar sucessos como “Continua”, “Sextou com S de Saudade”, “Pode Sumir”, entre outros. Ingressos a partir de R$ 50 + taxas no Furando a Fila.

Data: 15/9 às 21h

Local: Worlld Brasília – SIA trecho 2, lotes 2115 a 2145, Brasília-DF

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 50 + taxas no Furando a Fila.

Wine & Farm 2

Seis horas repletas de vinho, beleza, música e comidas deliciosas são o que este fim de semana (15 e 16) oferece. O Wine & Farm combina feira e festival de vinhos, se transformando numa alternativa emocionante às degustações tradicionais. Com uma variedade de expositores que vendem vinhos de várias regiões, incluindo França, Itália, Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Uruguai e ótimos rótulos nacionais, serão mais de 80 vinhos para explorar. Sem dúvidas, uma oportunidade imperdível para os amantes do vinho.

Data: 16 e 16/9 às 23h

Local: Costelaria Gaúcha – Setor de Clubes Sul trecho 3 lote 6 B

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 35 Sympla (sexta (15) e sábado (16))

Underground Skate Fest

O campeonato de skate mais underground do DF está de volta! Com uma trilha sonora especial, comandada por talentosos DJs, a música de alta qualidade vai acompanhar os melhores truques nas rampas. A diversão não para por aí: haverá uma variedade de artesanatos incríveis e barracas de comida para satisfazer qualquer paladar.

Data: 17/9 às 16h

Local: Skate Park da quadra 302 – Samambaia Su

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

MC Livinho

Será que agora vai? Depois de ter de adiar por duas vezes seu show neste ano em Brasília, MC Livinho tem um encontro marcado com a capital nesta sexta (15), na Ascade, a partir das 21h. Além do funkeiro paulistano, o evento conta com vários DJs brasilienses, como Geovana, Nyka, Eddy Viana, Artur Campos, entre outros. A festa conta ainda com os grupos de pagode Largo Tudo e Nossa Galera. Ingressos a partir de R$ 40 + taxas no Furando a Fila.

Data: 15/9 às 21h

Local: Ascade – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 10, lote 18, Asa Sul, Brasília-DF

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 40 + taxas no Furando a Fila

Caju Pra Baixo no ‘Baile do Se Joga’

Diretamente do Rio de Janeiro, o grupo Caju pra Baixo é atração confirmada no ‘Baile do Se Joga’ neste sábado (16)! O conjunto, que faz sucesso nas rodas de samba cariocas e está divulgando o DVD ’10 Anos de Caju’, se apresenta no Brazólia ao lado dos anfitriões Se Joga e da DJ Nyka. Os ingressos custam a partir de R$ 60 no Sympla.

Data: 16/9 às 19h

Local: Brazólia Cozinha e Bar – Setor de Garagens Oficiais, qd. 3, Brasília-DF

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 30 no Sympla

‘Dalê Pagode’ com Kamisa 10

O grupo de pagode goiano Kamisa 10 está pronto para fazer a festa no Dalê Pagode amanhã (16). Composto por três amigos, eles têm se tornado uma verdadeira sensação no cenário musical, cativando o público com letras que falam de sentimentos e entregando performances incríveis em suas apresentações ao vivo. Agora, eles se preparam para agitar o palco do Somma, no Polo JK (Santa Maria), trazendo o melhor do pagode para a capital.

Data: 16/9 às 21h

Local: Somma – Via JK 5 ADE Polo JK Trecho 1 Conjunto 10 Lote 1

Ingressos: a partir de R$ 35 no Sympla

Zebra Disco House

A festa Zebra volta amanhã (16), com um lineup recheado de talentos emergentes da cena house music, incluindo Chicco Aquino, Pedro Gariani, Jays Negri, Buna Val e a DJ residente Camila Jun. A Zebra é reconhecida por misturar influências da disco music com tendências internacionais, proporcionando uma atmosfera visual vibrante. Camila Jun, DJ e produtora musical, lidera o projeto, enquanto Pedro Gariani, da gravadora Cardume Records, promete sets cativantes.

Data: 16/9 às 23h30

Local: Mezanino BRB – rooftop da Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 60 no Sympla