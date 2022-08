Dia dos Pais tá aí! Confira os eventos deste fim de semana na Agenda Brasília

Para além das opções gastronômicas que a data oferece, tem também muito evento legal para curtir o domingão

Mais um fim de semana se aproxima, mas esse é especial. Neste fim de semana, comemora-se o Dia dos Pais! Para além das opções gastronômicas que a data oferece, tem também muito evento legal para curtir o domingão. Confere no vídeo e lê tudo na íntegra depois:

Na Praia

Mais um fim de semana de agito no Na Praia Festival. Desta vez, o clima será de luau, MPB e sertanejo para movimentar a arena pé na areia.

E a programação começa na quinta-feira (11), com Gilsons animando o complexo. Na sexta-feira, Roupa Nova anima o público com seus clássicos. Já sábado e domingo é para quem curte uma música sertaneja. No sábado, a programação conta com Maiara e Maraísa e Zé Vaqueiro; no domingo, Zé Neto e Cristiano e Netto e Henrique agitam a arena.

Na Praia Festival

Quinta: Gilsons

Sexta: Roupa Nova

Sábado: Maiara e Maraísa, Zé Vaqueiro

Domingo: Zé Neto e Cristiano, Netto e Henrique

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Jorge Vercillo

Para comemorar o Dia dos Pais em grande estilo, o Pátio Brasil traz toda a musicalidade de Jorge Vercillo e de seu filho, Vini Vercillo, para um show, gratuito, que acontece domingo, dia 14 de agosto, a partir das 18h, na Praça Central do shopping. A entrada é gratuita.

Jorge Vercillo em Brasília

Data: 14 de Agosto de 2022, Domingo

Hora: 18h

Local: Praça Central do Pátio Brasil Shopping

Entrada Gratuita

Eduardo e Mônica no Norton

O Restaurante Norton, no Setor Hoteleiro Sul, preparou uma edição especial da tradicional feijoada. Desta vez, depois do almoço, será possível assistir a um incrível sunset no heliponto com música ao vivo, open food e open bar. O som fica por conta do bloco carnavalesco Eduardo e Mônica, além de Diana Rosa e DJ Andrey. A experiência acontece dia 13 de agosto. Mas atenção: As vagas são limitadas!

Feijoada Norton

Local: Restaurante Norton

Data: 13 de Agosto de 2022, Sábado

Horário do almoço: 12h às 16h

Atração musical: Diana Rosa

Sunset Heliponto

Horário: 16hs às 20hs

Atração musical: Bloco Eduardo & Mônica + Dj Andrey

Capacidade: 100 pessoas

Valor individual 1°lote até dia 29/07/2022

R$275,00 – Restaurante Norton + Sunset (Pix, crédito ou débito)

Vendas pelo Whatsapp: (61) 98228-2121

E-Music

A terceira edição de um dos maiores festivais de música eletrônica de Brasília, o E-music Festival, acontecerá dia 13 de agosto, às margens do Lago Paranoá, na prainha da Asbac. O artista Illusionize será a grande atração do evento, que ainda conta com a participação dos músicos Gorillowz, Douth!, Watzgood, Dakar e Drop Dealer para compor a line-up do

festival. Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos pelo site Furando a Fila.

E-music Festival

Data: 13 agosto 2022

Horário: 16h

Local: Prainha da Asbac (Setor de Clubes Sul)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Furando a Fila

Zé Ramalho

Zé Ramalho desembarca em Brasília com o seu novo show, dia 13 de Agosto de 2022, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos custam a partir de 100 reais e podem ser comprados no site Eventim.

Zé Ramalho em Brasília

Data: 13 de Agosto de 2022, Sábado

Hora: 22h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Duração: Aproximadamente 1h40

Classificação indicativa: 14 anos

Tribolou

O consagrado grupo de rap Tribo da Periferia volta a se apresentar em casa, no Distrito Federal, neste sábado (13). O evento vai ocorrer no Estádio Nacional Mané Garrincha com uma megaestrutura. Ainda vão participar os grupos 3UmSó e Agriff e o DJ Hugo Drop.

Tribo da Periferia em Brasília

Data: 13 de Agosto de 2022, Sábado

Hora: A partir das 22h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha – Arena BRB

Classificação: 18 anos

Festa Bagaço

Vai rolar mais uma edição especial da Festa Bagaço na Ascade, no sábado (13), com muito pop, piseiro, axé, hip hop e muito mais. Os ingressos estão no terceiro lote e saem a R$ 50.

Festa Bagaço, o Retorno

Data: 13 de Agosto de 2022

Horário: 22h

Local: Ascade – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Mais Informações: (11) 99617-5652