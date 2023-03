DF recebe festivais de rap e música eletrônica. Confira na Agenda Brasília

E-Music e Festival Maracutaia são os destaques do fim de semana

Está no ar mais uma Agenda Brasília com os mais variados eventos da capital federal!

Os destaques desta semana são o E-Music, festival de música eletrônica consagrado pelo país que traz a Brasília, neste sábado (1º), nomes como Beltran, Liu, Gustavo Mota, Malifoo, Soldera e Gai4; e o Maracutaia, evento que vai reunir hip hop, campeonato de skate e uma feira de circuito sustentável.

Ainda tem TZ da Coronel no Modesto, Washington Brasileiro na Worlld e muito mais. Confira:

TZ da Coronel no Modesto

Como prometido, o Modesto traz a Brasília mais um artista nacional pós-retomada. Neste sábado (1º), é a vez do TZ da Coronel subir no palco da ‘Casinha’, no Mané Garrincha. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 61 (segundo lote) + taxas no site Ingresse.

TZ da Coronel

Sábado, 1º de abril

A partir das 22h

Modesto Bar – Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 61 (segundo lote) + taxas no Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos

E-Music

Um dos grandes festivais de música eletrônica do país volta a Brasília neste sábado (1º) com grandes artistas no line-up. Beltran, Liu, Gustavo Mota, Malifoo, Soldera e Gai4 agitam o público na Asbac, a partir das 21h. Ingressos a partir de R$ 80 (segundo lote) no site POP Ingressos.

E-Music Festival

Sábado, 1º de abril

A partir das 21h

Asbac Brasília – Setor de Clubes Sul

Ingressos a partir de R$ 80 no POP Ingressos

Classificação indicativa: 18 anos

Washington Brasileiro na Worlld

O Fera do Forró desembarca na Worlld Brasília (SIA Trecho 3) neste sábado (1º), a partir das 21h. Washington Brasileiro deve cantar seus principais sucessos, como “Bora”, “O Piseiro”, “Não Aguenta, Escora”, entre outros. A noite conta ainda com as atrações locais Galã do Piseiro e DJ Evil Clown. Ingressos à venda no Furando a Fila por R$ 40 (segundo lote).

Washington Brasileiro

Sábado, 1º de abril

A partir das 21h

Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos à venda no Furando a Fila por R$ 40

Festival Maracutaia com Yago Oproprio, Puro Suco e mais

Com uma proposta de experiência urbana completa, unindo nomes da nova geração do rap local e nacional, nasce, neste sábado (1º), o Festival Maracutaia. O evento vai ocorrer na Galeria dos Estados, a partir das 14h, e no Espaço Marigô (EPTG), a partir das 19h.

Na Galeria, vai rolar a feira Circuito Sustentável e o campeonato de skate da Street Loyal. Já no Espaço Marigô, a partir das 19h, começam os shows musicais, com Yago Oproprio, Nauí, Puro Suco, Febre 90’s e Mc Puma PJL, além do beatmaker SonoTWs e das DJs Janna e Ketlen. Os ingressos custam R$ 60 (terceiro lote) no Furando a Fila.

Festival Maracutaia

Sábado, 1º de abril

A partir das 14h

Atrações musicais: Yago Oproprio, Nauí, Puro Suco, Febre 90’s, Mc Puma PJL, SonoTWs, DJ Janna, DJ Ketlen

Galeria dos Estados e Espaço Marigô (EPTG)

Ingressos a R$ 60 (terceiro lote) no Furando a Fila

Classificação indicativa: 16 anos

Baile do Café

No próximo sábado (1º), a Birosca do Conic recebe o ‘Baile do Café – Edição Cinquentão’, uma noite dançante regada a Samba Rock, Samba e Charme. Esta terceira edição da festa celebra os 50 anos do cantor, compositor e sambista Marcelo Café. Carol Nogueira, 7naRoda, DJ Cazuza, DJ Savana, Pegada Black, Escola de Dança UniCD e Cia. Beijo estarão na festa. O baile começa às 22h e é aberto ao público com entrada franca até a meia-noite — depois das 00h, os ingressos custam R$ 20.

Baile do Café – Edição Cinquentão

Sábado, 1º de abril

A partir das 22h

Birosca do Conic – Setor de Diversões Sul

Entrada gratuita somente até meia noite. Depois, R$ 20

Retirada de ingressos gratuitos no Shotgun

Lançamento álbum Ane Êoketu

A cantora, compositora e percussionista Ane Êoketu lança, neste domingo (2), o primeiro álbum da carreira, “Eu Já Passei Pelo Fogo”. Ane preparou um show especial para dar vida ao trabalho, e a apresentação poderá ser conferida no Sesc Garagem (713/913 Sul), a partir das 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 no Sympla.

Lançamento de “Eu Já Passei Pelo Fogo”

Domingo, 2 de abril

A partir das 19h

Show de Ane Êoketu (abertura Tonhão Nunes)

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Agenda do Complexo Cultural de Samambaia

O Complexo Cultural de Samambaia tem agenda cheia neste fim de semana. Na sexta (31), o local recebe o Sarau Complexo, festival que reúne diversas manifestações artísticas, como música ao vivo, teatro infantil, dança e poesia.

No domingo (2), o Complexo recebe a segunda edição do projeto ¡Bailame!, com a Sr. Gonzales Serenata Orquestra tocando o melhor do forró para os presentes.

A entrada é franca nas duas datas.

Complexo Cultural de Samambaia

Sarau Complexo na sexta (31); Bailame! no domingo (2)

Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01(Próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador)

Entrada franca e classificação livre

Mais informações: Instagram