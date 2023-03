Confira a Agenda Brasília desta semana

Jorge Aragão, Gabriel Boni e Alanzim Coreano são alguns dos artistas que estarão na capital no fim de semana. Também tem Pagode dos Prazeres, Mundo Bita e muito mais!

O primeiro fim de semana de março vai ter muito samba no DF Cultural! O evento, que estava marcado para fevereiro mas precisou ser adiado, receberá Jorge Aragão, Délcio Luiz e Alemão do Cavaco no sábado (4), além de outros muitos artistas locais.

Outro evento que merece destaque é o Pagode dos Prazeres. Ainda em clima de Carnaval, esta edição se chamará PDP, O Bloco. O Doze por Oito comanda a festa, com reforço dos grupos Fala Comigo, Benzadeus, Elas que Toquem e Trio Papudo.

Ainda tem Mundo Bita, tributo a Pink Floyd, lançamento de audiovisual e muito mais. Confira a programação completa:

Jorge Aragão e Délcio Luiz no DF Cultural

Inicialmente marcado para fevereiro, mas adiado por motivos de força maior, o DF Cultural enfim ocorre neste fim de semana! Serão dois dias de muita música, diversão e arte. É nesta sexta (3) e sábado (4), na antiga Funarte. Entre as atrações estão os sambistas Jorge Aragão, Délcio Luiz e Alemão do Cavaco! Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Sympla.

DF Cultural

Sexta e sábado, 3 e 4 de março

Eixo Ibero-americano (antiga Funarte) – Setor de Divulgação Cultural, Eixo Monumental, Brasília-DF

Ingressos gratuitos no Sympla

Programação:

Sexta, a partir das 16h: DJ Kacá, Verdade Relatada, DJ Nauí, Tropa de Elite, Cuscuz com Leite, Encosta N’eu, Nego Rainer

Sábado, a partir das 18h: DJ Kacá, Alemão do Cavaco, Délcio Luiz, Jorge Aragão

Mundo Bita e ‘A Imaginação que Sumiu’

O Mundo Bita retoma a montagem teatral do musical “Bita e a Imaginação que Sumiu” e vem a Brasília neste fim de semana. A apresentação ocorre no sábado (4) e no domingo (5) no Teatro Unip (913 Sul). Ingressos a partir de R$ 40 na Bilheteria Digital. Crianças de colo até 2 anos não pagam

“Bita e a Imaginação que Sumiu”

Data: 4 e 5 de março de 2023 (sábado e domingo)

Horários: dia 4, 15h e 17h | dia 5, 11h30 e 16h

Local: Teatro Unip – 913 Sul

Ingressos a partir de R$ 40 na Bilheteria Digital. Crianças de colo até 2 anos não pagam

Gabriel Boni em ‘Boni & Friends’

Neste sábado (4), Brasília recebe, pela primeira vez, a Boni & Friends! A nova label do DJ Gabriel Boni promete levar boas vibrações aos presentes, eternizando o momento na memória. “Apenas um sentido, uma emoção e uma direção”, afirmam os organizadores. A festa rola na AABB, a partir das 22h, e os ingressos custam a partir de R$ 35 no Sympla.

Boni & Friends

Sábado, 4 de março

A partir das 22h

Bangalô da AABB – Setor de Clubes Sul, trecho 2

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Pega o Guanabara e Vem!

O cantor Alanzim Coreano, do hit “Pega o Guanabara e Vem”, faz shows em Brasília neste fim de semana. Alanzim passa pelas casas de show Worlld (SIA) e Complexo Fora do Eixo (Saan) na sexta-feira (3) e no Rancho Bakuk (Valparaíso de Goiás-GO) no sábado.

Alanzim Coreano em Brasília

Sexta-feira na Worlld Brasília (SIA trecho 3) e no Complexo Fora do Eixo (Saan quadra 1)

Sábado no Rancho Bakuk (BR-040, cond. de chácara Ana Maria, Valparaíso de Goiás-GO)

Ingressos no site Furando a Fila

PDP, O Bloco

O Pagode dos Prazeres virou bloco de Carnaval! Neste sábado (4), vai rolar o PDP, O Bloco, no estilo ‘Ressaca de Carna’. O Doze por Oito e o Deboche Bar comandam a festa a partir das 15h, no Pavilhão do Parque da Cidade (local coberto). Os grupos Fala Comigo, Benzadeus, Elas que Toquem e Trio Papudo, o artista Teus Santos e os DJs Mike e Deko participam do evento. Ingressos a partir de R$ 55 (segundo lote) no Sympla.

PDP, O Bloco

Sábado, 4 de março de 2023

Pavilhão do Parque da Cidade (área coberta e protegida da chuva)

A partir das 15h

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Classificação: 18 anos

Mais informações: @pagodedosprazeres

Benza em Brasa

O grupo Benzadeus lança, nesta sexta-feira (3), o primeiro álbum da carreira, o Benza em Brasa, gravado no ano passado. Para marcar mais esse passo, a comemoração vai ser no Brazólia, a partir das 19h! Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla.

Benza em Brasa

Sexta-feira, 3 de março

A partir das 19h

Brazólia Bar – SGO, qd. 3

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Mais informações: (61) 99870-7399

Tributo a ‘The Dark Side of the Moon’, de Pink Floyd

A banda Parafernália realiza, neste sábado (4), um tributo a Pink Floyd e ao álbum ‘The Dark Side of the Moon’, que completa 50 anos de lançamento neste mês. O disco é o terceiro mais vendido de todos os tempos, com 45 milhões de cópias comercializadas no mundo. A homenagem ocorre no Velvet Pub (102 Norte), a partir das 22h, com participação da cantora Claudia Lima e do saxofonista Rafael Castelo.

50 anos de The Dark Side of the Moon

Tributo a Pink Floyd, por Banda Parafernália

Sábado, 4 de março

A partir das 21h

Velvet Pub – 102 Norte

Ingressos antecipados a R$ 20 no Sympla

Gravação audiovisual do Nossa Turma

O grupo de pagode Nossa Turma vai gravar, neste sábado (4), um audiovisual! A gravação será no Hangar 61, em Sobradinho, e vai contar com as participações dos grupos Sem Distinção, Grupo Moleque e Chama Nois, além dos artistas Vitor Madu, André Burguer e DJ Bruninho. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão sendo vendidos no Sympla e na bilheteria local.

Pagode do NT – Gravação audiovisual

Sábado, 4 de março

A partir das 20h

Hangar 61 Cozinha e Bar – Condomínio Itapuã 1, Sobradinho

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Classificação: 18 anos

Mais informações: (61) 99241-0749

‘Super Só’ na Caixa Cultural

Quatro tipos de solidão vivenciadas por quatro pessoas pouco notadas em uma grande cidade. É esse o fio que conduz o espetáculo Super Só, que fica em cartaz de 3 a 5 de março, no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, com entrada a R$ 20. A peça tem trilha sonora de pop rock composta por Miriam Virna, que também atua, canta e dirige a montagem, em parceria com o diretor William Ferreira. No elenco estão os atores Elisa Carneiro e Lupe Leal.

Super Só

3 e 4 de março (sexta e sábado), a partir das 20h

5 de março (domingo), a partir das 19h

Teatro da Caixa Cultural – Setor Bancário Sul, quadra 4

Ingressos a R$ 20 na bilheteria do teatro

Classificação etária: 14 anos

Mais informações: (61) 3206-9448