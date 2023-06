Brasília promete muita música e gastronomia para essa semana!

Shows, festivais de gastronomia e eventos de anime compõem a lista de eventos da semana

Brasília está pronta para oferecer uma semana repleta de entretenimento, festividades, delícias culinárias e música para todos os gostos! Com uma ampla variedade de eventos, festivais, espetáculos e celebrações gastronômicas, a capital promete proporcionar uma experiência única.

Confira os destaques:

Concertos Candlelights

Os Concertos Candlelights trazem a magia da música ao vivo para os locais mais encantadores de Brasília neste final de semana (24 e 25). Com performances à luz de velas, você terá a oportunidade de redescobrir a música com uma seleção diversificada de temas e gêneros musicais, incluindo tributos e trilhas sonoras. No sábado (24), será realizado um tributo ao Coldplay, e no domingo (25), um tributo ao Queen.

Data:

24 de junho (sábado) às 19h: Tributo ao Coldplay

25 de junho (domingo) às 19h: Tributo ao Queen

Local: Teatro do Royal Tulip

Classificação Indicativa: +8

Ingressos: a partir de R$ 140 no FeverUp

Infinu recebe Ana Frango Elétrico

A talentosa Ana Frango Elétrico se apresentará pela primeira vez no palco da Infinu, como parte da Rota Cerrado Junho, neste domingo (25). Sua voz dialoga harmoniosamente com a guitarra, expressando sua arte rebelde, colorida e única. Brasília terá a oportunidade de apreciar um repertório repleto de músicas aclamadas e versões de hits.

Data: 25 de junho às 19h

Local: Infinu – CRS 506 Bloco A Loja 67

Classificação Indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 80 no Sympla

Enaldinho em O mistério do Circo

O famoso criador de conteúdo e youtuber Enaldinho trará uma história cheia de mistério e aventura para Brasília. O espetáculo revelará o que aconteceu quando ele e seus amigos decidiram ir ao circo, desvendando algo assustador que só será revelado no palco!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 24 de junho às 18h

Local: Auditório Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação Indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 60 no Sympla

Anime Summit 2023

O Anime Summit está de volta para sua segunda edição imperdível! De 23 a 25 de junho, o Pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, se transformará no paraíso dos fãs de anime, cosplay e jogos. Seja você um aficionado por anime, um entusiasta do cosplay ou um gamer apaixonado, o Anime Summit reserva algo especial para todos.

Data: 23 a 25 junho

Local: ExpoBrasília

Ingressos: a partir de R$ 30 no Sympla

Wine Week

Prepare-se para uma experiência única no mundo dos vinhos durante a Wine Week, que começou no dia 22 e vai até domingo (25). O Terraço Shopping abrigará o melhor do mercado vinícola, oferecendo uma variedade de vinhos brasileiros e estrangeiros, enquanto proporciona uma atmosfera animada com atrações musicais diárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 22 a 25 de junho

Local: Terraço Shopping

Ingressos: entrada gratuita

Arraiá do Complexo Gastronômico em Brasília

O Arraiá do Complexo Gastronômico em Águas Claras será a primeira festa junina inclusiva do local. Nos dias 24 e 25 de junho, o evento busca proporcionar diversão para todas as pessoas, com adaptações específicas para diferentes necessidades. Com mais de 20 barraquinhas tradicionais, cardápios típicos, brincadeiras e espaços instagramáveis, a festa contará com ambientes seguros e acessíveis, além de serviços de segurança, limpeza e controle de acesso.

Data: 24 e 25 de junho

Local: Complexo Gastronômico Águas Claras – Avenida das Castanheiras, 1060 Norte

Classificação Indicativa: livre

Ingressos: R$ 20 no Sympla