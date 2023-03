Agenda Brasília traz tudo o que vai rolar no fim de semana

Além da volta do Modesto, tem shows de Felipe Araújo, Veigh, Vitor e Luan, MC Pedrinho e muito mais

Os últimos fins de semana de março reservam muitos eventos na capital federal. Neste sábado (18), o sertanejo Felipe Araújo encerra a temporada Brazilian Paradise do Cafe de La Musique.

Enquanto uns encerram temporada, outros iniciam! O Modesto está de volta e, nesta sexta (17), tem show da dupla Ícaro & Gilmar e do grupo Largo Tudo reabrindo a casinha.

Ainda tem stand-up com Fábio Rabin, trap com Veigh no Complexo Fora do Eixo, Caju Pra Baixo em duas casas de samba e pagode do DF e muito mais. Confira:

Felipe Araújo

A 3ª temporada do Cafe Brazilian Paradise se encerra neste sábado (18), em grande estilo: o cantor Felipe Araújo vem a Brasília fechar com chave de ouro o verão do Cafe de La Musique. Luiz Gustavo e o DJ Gustavo Carvalho completam a festa. Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla.

Encerramento do Cafe Brazilian Paradise – 3ª temporada

Felipe Araújo

Sábado, 18 de março

A partir das 22h

Cafe de La Musique – Setor de Clubes Sul, trecho 2

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Caju pra Baixo

O grupo carioca Caju pra Baixo vem a Brasília neste fim de semana. Na sexta-feira (17), eles serão os convidados do Benzadeus no Brazólia e, em seguida, farão participação no Via Carioca, em Samambaia.

Sucesso nas rodas de samba do Rio de Janeiro, o Caju tem sucessos como “Eu e você tudo a ver”, “Quadradinho Sambando”, “Samba de Roda da Bahia”, “Nega”, entre outros. Além das autorais, o grupo tem um projeto com o cantor Belo, ao vivo em Marechal Hermes-RJ, que rendeu 27 músicas e milhões de views.

Caju pra Baixo em Brasília

Sexta-feira, 17 de março

Brazólia – SGO, qd. 3, Brasília-DF

Participação com o grupo Benzadeus

Via Carioca – QN 401, conjunto L, lote 01, Samambaia Norte-DF

Participação no Pagode do Chaves

Mais informações: @brazoliabar @viacarioca_

Ícaro e Gilmar na volta do Modesto

O Modesto tá on para a temporada 2023! A casinha, que tem DNA sambista, vai abrir mais espaço para outros gêneros musicais neste ano. Começando pela reabertura, que vai ser nesta sexta-feira (17), com a dupla sertaneja Ícaro & Gilmar. O grupo local Largo Tudo também vai estar na festa. Ingressos a partir de R$ 71 no site Ingresse.

Reabertura do Modesto

Ícaro e Gilmar, Grupo Largo Tudo

Sexta-feira, 17 de março

A partir das 21h

Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 71 no Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos

“Muita Treta” com Fábio Rabin

O humorista Fábio Rabin traz a Brasília o “Muita Treta”, seu mais novo show. É o sexto espetáculo de comédia da carreira de Rabin. O local será o Teatro Caesb, em Águas Claras, neste sábado (19), e os ingressos já estão à venda.

Fábio Rabin em “Muita Treta”

Sábado, 19 de março

A partir das 19h

Teatro Caesb – Av. Sibipuruna, Águas Claras-DF

Ingressos a partir de R$ 70 na Viva Paleteria (Liberty Mall) e no site Ingresso Digital

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (61) 99212-9500 ou (61) 98109-9080

DJ Guuga

Com 3,4 milhões de ouvintes no Spotify, o paulistano DJ Guuga agita a Worlld Brasília nesta sexta-feira (17), na festa “Sexta do Golpe”. As duplas sertanejas Wilian & Marlon e Heverton & Heverson fecham o line-up do dia. Ingressos a R$ 40 no Furando a Fila.

Sexta do Golpe

DJ Guuga, Wilian & Marlon, Heverton & Heverson

Sexta-feira, 17 de março

A partir das 21h

Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos a R$ 40 no Furando a Fila

Classificação: 18 anos

Vitor e Luan e DJ Guuga

Neste sábado (18), a partir das 17h, o sertanejo e o funk vão animar a noite brasiliense com os shows da dupla Vitor & Luan e do DJ Guuga no Bothanic Brasília (Setor de Clubes Sul). Os ingressos custam a partir de R$ 55 + taxas (primeiro lote).

Vitor & Luan e DJ Guuga

Sábado, 18 de março

Bothanic Brasília – Setor de Clubes Sul, trecho 1

Horário: a partir das 17h

Ingressos no site do Bothanic

MC Pedrinho

Dono de vários hits do funk nacional nos últimos anos, o MC Pedrinho faz show no Complexo Fora do Eixo (Saan) nesta sexta (17). O funkeiro paulista tem mais de 5 milhões de ouvintes no Spotify e 7,7 milhões de seguidores no Instagram. O MC deve cantar sucessos como Bipolar, Dançarina, Se Prepara 2 e muito mais. Ingressos a partir de R$ 45 no Furando a Fila.

MC Pedrinho

Sexta, 17 de março

A partir das 22h

Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 45 no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos

Veigh

Depois do MC Pedrinho com o melhor do funk na sexta (17), sábado (18) é dia de trap com Veigh, que vem pela segunda vez na carreira ao Complexo Fora do Eixo. Veigh vem alavancando seus números nas plataformas digitais e, no ano passado, ganhou um mini doc do Spotify contando sua história. O trapper deve apresentar a Brasília o álbum “Dos Prédios”, lançado no início do ano. Ingressos a partir de R$ 50 no Furando a Fila.

Thiago Veigh

Sábado, 18 de março

A partir das 22h

Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 50 no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos

Mayke e Rodrigo na Yess

A Yess Lounge, em Planaltina-DF, recebe, neste sábado (18), a dupla sertaneja Mayke & Rodrigo. Os artistas são donos de hits como “Tentação” (part. Hugo e Guilherme) e “Gostosa Demais”, entre outros. A noite ainda terá Leonazze, Lucca & Mauro e Mandykaz. Ingressos a partir de R$ 25 no Furando a Fila.

Mayke e Rodrigo

Sábado, 18 de março

A partir das 22h

Yess Lounge – Clube Balneário Verde, Planaltina-DF

Ingressos a partir de R$ 25 no Furando a Fila