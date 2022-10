Agenda Brasília traz Henrique e Juliano, Caetano Veloso, Tiee e muito mais

Fim de semana na capital promete

O fim de semana reserva eventos para todos os gostos, inclusive para as crianças, já que estamos próximo do dia delas. A Agenda Brasília separou os melhores para você!

O destaque da semana é a gravação de DVD da dupla Henrique e Juliano, que escolheu Brasília mais uma vez para registrar um momento importante da carreira. Confira a lista:

Caetano Veloso

O cantor e compositor Caetano Veloso volta a Brasília com a turnê “Meu Coco”, que apresenta o álbum com o mesmo nome. O projeto marca 80 anos de Caetano. “A forma geral do show se deve também ao prazer da volta quase-pós-pandêmica aos palcos e a atenção à minha história nessa arte tão amada e bem cultivada pelos brasileiros”, declarou, em entrevista ao TMJ.

O show é nesta sexta-feira (7), no Centro de Convenções Ulysses, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser adquiridos na Bilheteria Digital.

Caetano Veloso – turnê “Meu Coco”

Local: Centro de Convenções Ulysses

Data: sexta-feira, 7 de outubro

Hora: a partir das 21h

Classificação: 18 anos

Informações: (61) 98409-0198

Henrique e Juliano

Uma das principais duplas sertanejas do Brasil, Henrique e Juliano gravam DVD em Brasília neste sábado (8), no Estádio Nacional Mané Garrincha. Será o segundo projeto gravado na capital federal — o primeiro foi em 2014, no mesmo estádio. Com setores open bar, o show promete lotar o estádio. Os ingressos ainda estão sendo vendidos, a partir de R$ 60, na Bilheteria Digital.

Gravação de DVD Henrique e Juliano

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Data: sábado, 8 de outubro

Hora: a partir das 20h

Local: Arena BRB – Mané Garrincha

Classificação: arquibancadas e gramado: 16 anos / camarote: 18 anos

Tiee e Fala Comigo

O grupo brasiliense Fala Comigo convida mais uma vez o pagodeiro Tiee, do Rio de Janeiro, para fazer mais uma roda de samba. O Leandro Brito vai estar gravando tudo para jogar no YouTube! O pagode rola no Complexo Fora do Eixo, nesta sexta-feira (7), a partir das 14h. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla.

Roda de Samba Tiee e Fala Comigo

Local: Complexo Fora do Eixo, Saan qd. 1

Data: sexta-feira, 7 de outubro

Horário: a partir das 14h

Ingressos pelo Sympla

Classificação: 18 anos

Liniker

A cantora Liniker traz a Brasília o show do seu primeiro álbum solo, o Indigo Borboleta Anil. A apresentação é na terça-feira, véspera de feriado, no Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos custam a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital.

Liniker em Brasília

Local: Centro de Convenções Ulysses

Data: terça-feira, 11 de outubro

Horário: a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Classificação: 16 anos

Luccas Neto

O humorista Luccas Neto desembarca em Brasília neste fim de semana e fica até o feriado de Dia das Crianças para o espetáculo “A Gincana de Luccas e Gi”. Serão apresentações repletas de coreografias, danças e muita diversão. Os shows acontecem no Teatro Unip Brasília (913 Sul). O primeiro lote está R$ 50, à venda no site Uhuu.

Luccas Neto em Brasília

Data: de 8 a 12 de outubro. Sessão acessível em libras e audiodescrição no domingo (9), às 15h

Local: Teatro Unip Brasília

Horário: múltiplas sessões

Duração: 60 min

Classificação: livre. Menores de 15 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças com até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais ou mães, não pagam.

Rastapé

O grupo de forró Rastapé estará na Worlld Brasília (SIA Trecho 3) no próximo domingo (9). O evento marca os nove anos da Sushi House, que vai oferecer 9 mil peças de sushi para receber os fãs na entrada. Os ingressos estão custando R$ 50, à venda no Sympla.

Banda Rastapé

Data: 9 de outubro

Local: Worlld Brasília – SIA Trecho 3

Horário: a partir das 16h

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Classificação: 18 anos

UCLÃ no Coé Festival

O Coé Festival chega à segunda edição nesta sexta-feira (7). Depois de trazer o grupo paulistano Costa Gold, os organizadores convidam agora a banda Uclã, diretamente do Rio de Janeiro, pela primeira vez em Brasília. Os DJs locais K2, Cedric e Sidharta abrilhantam a festa.

Coé Festival

Local: prainha da Asbac, Setor de Clubes Sul

Data: sexta-feira, 7 de outubro

Horário: a partir de R$ 50 (2º lote). Vendas no Sympla

Classificação: a partir de 18 anos

República do Coentro

A data da proclamação da República do Coentro em Brasília está próxima! Em 8 de outubro, a festa com um pouquinho do Carnaval pernambucano será realizada no Clube Acadêmicos da Asa Norte. A banda Academia da Berlinda, o DJ recifense Pepe Jordão e a DJ brasiliense Odara Kadiegi são as atrações. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 50.

República do Coentro – A festa

Com Academia da Berlinda, DJ Pepe Jordão e DJ Odara Kadiegi

Quando: Sábado, 8 de outubro de 2022

Horário: 22h

Onde: Acadêmicos da Asa Norte (SCEN Trecho 03 – lote 09)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada e ingresso social), à venda no Sympla

Rock Beats

O Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do Conjunto Nacional, recebe, nesta sexta-feira (7), a banda brasiliense Rock Beats. O evento acontece no âmbito do programa Música em Conjunto — Especial de Primavera. A apresentação está marcada para a partir das 18h30, e a abertura terá um show surpresa.

Música em Conjunto Especial de Primavera – Banda Rock Beats

Local: área aberta do 3º piso do Conjunto Nacional – Ao lado da Torre Azul

Sexta-feira 07/10, 19h

O shopping receberá doações de alimentos na data do show

Entrada gratuita, com convite retirado no aplicativo do Conjunto Nacional