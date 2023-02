Agenda Brasília traz as principais festas de Carnaval. Confira

Além dos famosos e tão aguardados bloquinhos, há festas com atrações nacionais por toda parte

O Carnaval chegooou! Depois de dois anos sem festas de verdade por conta da pandemia, o brasiliense vai poder sair às ruas e festejar o feriado mais festivo do ano. É claro que o que não falta é festa pra curtir por aí.

Na Agenda Brasília desta semana, separamos aqueles eventos que irão contar com atrações nacionais — a (imensa) lista de bloquinhos foi publicada em uma matéria à parte e você pode conferir no link.

Dentre os eventos com nomes de peso nacional, está o Carna Somma com Guilherme e Benuto e o MamaTa Difícil com Ana Cañas cantando músicas de protesto em ritmo de axé. Para quem gosta de rap, também não vai faltar festa: o Bloco Pineapple no Quadradinho da Folia traz vários nomes, como Djonga, Froid, Nina do Porte, Major RD e muito mais.

Confira no vídeo e leia os detalhes em seguida:

Fica Comigo e Monobloco no Bothanic

A temporada ‘Uma História de Verão’, do Bothanic, se encerra neste fim de semana de Carnaval. No sábado (18), a partir das 18h, tem show do grupo carioca Fica Comigo, com a festa “Feliz Carnaval Meu Amor”; No domingo, tem Monobloco com “Uma História de Verão”, a partir das 16h.

Fica Comigo e Monobloco

Sábado (18): Fica Comigo

Domingo (19): Monobloco, Thales Jr. e DJ Kacá

Ingressos e mais informações no site do Bothanic

Guilherme e Benuto no Somma

A dupla Guilherme e Benuto agita o Carna Somma nesta sexta-feira (17), na Somma Entretenimento (Polo JK, Santa Maria-DF). Os paulistas de Campinas são donos dos hits Haja Colírio, 3 Batidas, Assunto Delicado, entre outros. O evento começa a partir das 21h, e os ingressos são vendidos a partir de R$ 55 no Sympla e nos pontos de venda.

Guilherme e Benuto – Carna Somma

Sexta-feira, 17 de fevereiro

A partir das 21h

Somma Entretenimento – Polo JK Trecho 1 Conjunto 10 Lote 1, Santa Maria-DF

Ingressos a partir de R$ 55 no Sympla e nos pontos de venda

Bloco Pineapple no Quadradim da Folia

Para quem é do rap, também tem rap no Carnaval. O Quadradim da Folia vai promover quatro dias de festas e, na segunda-feira (20), é dia do Bloco Pineapple. Djonga, Froid, Cynthia Luz, Nina, Major RD e Borges são apenas algumas das atrações do dia. Os ingressos custam a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital.

Bloco Pineapple no Quadradim da Folia

Segunda-feira, 20 de fevereiro

A partir das 14h

Bosque do Ginásio Nilson

Atrações: Djonga, Froid, Cynthia Luz, Nina do Porte, Chris, Bin, Cesar MC, Oruam, Borges, Chefin, PL Quest, Bielzin, Poesia Acústica, Major RD, Lourena, DJ A

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Confira as atrações dos outros dias e mais informações no @quadradimdafolia

WC no Beat no Complexo

O beatmaker WC no Beat é a atração principal da programação de Carnaval do Complexo Fora do Eixo (Saan). O produtor, que tem hits com diversos nomes do trap e do funk nacional, vai estar na casa na segunda-feira (20), mas a programação do Complexo começou ontem (16) e vai até terça-feira (21).

WC no Beat no Complexo Fora do Eixo

Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Veja a programação completa:

Quinta (16/02): Caio Hot, Hugo Drop, Rugal 061, K2, Carol Luz, Hebert Vaz, Japa e Kacá

Sexta (17/02): Doze por Oito, Danilo Lira, Larbac, Luk e Kacá

Sábado (18/02): DJ Shark, Mistura 61, Pepe Caio Hot e Thiago May

Domingo (19/02): DJ Matt D, Nossa Galera, Chama Nois, Hugo Drop, Arthur Campos e Thiago May

Segunda (20/02): WC no Beat, Mistura 61, DJ A, Chicco Aquino e Kacá

Terça: (21/02): Clima de Montanha, Doze por Oito, Klap, Kacá e Luk

Ingressos antecipados no site Furando a Fila

Ana Cañas no bloco MamaTa Difícil

O bloco MamaTa Difícil recebe, nesta segunda de Carnaval, a cantora Ana Cañas. A paulistana vai cantar músicas de protesto em ritmo carnavalesco na Infinu (506 Sul), a partir das 20h. Ingressos a partir de R$ 50 (segundo lote) no Sympla.

MamaTa Difícil + Ana Cañas

Segunda-feira, 20 de fevereiro

A partir das 20h

Infinu Comunidade Criativa, 506 Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 50 (segundo lote) no Sympla.

CarnaHouse no Mezanino

A programação de house music do Mezanino Gastrobar segue neste feriado, com shows de Bruno Be (17/02, sexta-feira), Maz e Barja (20/02, segunda-feira) e Öwnboss e Mojjo (21/02, terça-feira). Os ingressos custam a partir de R$ 125 (segundo lote) no Sympla.

Carna House

Mezanino Gastrobar – rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília-DF

Programação: 17/02 – Bruno Be | 20/02 – Maz & Barja | 21/02 – Öwnboss & Mojjo | 24/02 – Ashibah & Swarup | 03/03 – Mochakk & Daft Hill

Ingressos a partir de R$ 125 no Sympla

VHOOR no Birosca

Um dos beatmakers mais respeitados da cena atual, o mineiro Vhoor vem ao Birosca (Conic) nesta sexta-feira (17) para estrelar a festa Proibidona. Vhoor mistura elementos de funk com percussão em seus beats. Integrante do coletivo Weird Baile, ele se tornou ainda mais conhecido pelos beats no CD “Baile”, do também mineiro FBC.

VHOOR na ‘Proibidona’

Sexta-feira, 17 de fevereiro

A partir das 21h

Birosca do Conic

Ingressos a partir de R$ 20 no site Shotgun

MC Daniel no Baile da Gaiola

O Clube da Portuguesa (Pistão Sul, Taguatinga-DF) recebe, neste sábado (18), a festa Baile da Gaiola. A atração principal é o MC Daniel, dono de vários hits viralizados no TikTok! Ainda tem os MCs HS e Jone Life, a DJ Jenifer e o cantor Gabriel Luccas. Ingressos a partir de R$ 23 no site Eventiza.

MC Daniel em Brasília

Sábado, 18 de fevereiro

Baile da Gaiola

Atrações: MC Daniel, MC HS, Mc Jone Life, DJ Jenifer, Gabriel Luccas

Clube da Portuguesa – Pistão Sul, Taguatinga-DF

Ingressos a partir de R$ 23 no site Eventiza

Mais informações: 61) 9 8249-3809 / (61) 9 9306-3185

Rebanhão 2023

A Renovação Carismática Católica do Distrito Federal realiza, de domingo (19) a terça-feira (21), o Rebanhão 2023, no Ginásio Nilson Nelson. Serão diversas atividades nos três dias: missa, animação, oração, adoração com os padres Wilkie Bandeira, Agenor Vieira e Vicente Tavares e muito mais. A programação vai de 7h30 às 18h30 nos três dias.

Rebanhão 2023

19, 20 e 21 de fevereiro

A partir das 7h30

Ginásio Nilson Nelson

Entrada gratuita

Confira a programação completa no @rccbrasilia