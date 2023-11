Agenda Brasília tem hip hop, funk, axé, sertanejo, forró, teatro, stand up e mais

Diversidade de ritmos e festas dá o tom no roteiro cultural do fim de semana na capital federal. Confira as atrações

Makossa na Ceilândia

Após agitar a Galeria dos Estados, a Makossa Baile Black apresenta uma edição inédita na Ceilândia. Em parceria com o programa Jovem Expressão, a festa, referência para a cultura dos bailes black no DF, expande suas ações para um dos mais importantes territórios do hip-hop nacional. Dentre as atrações, o DJ MELO-T, do Zimbabwe, está confirmado. Nomes locais como Markynhos Smurphies, DJ Ketlen, Chicco Aquino e Chocolaty também estão confirmados. Os ingressos estão à venda ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) no 1º lote, no site Furando a Fila.

Serviço

Makossa Baile Black Ceilândia em parceria com Jovem Expressão

Sábado, 11 de novembro de 2023

A partir das 21h

Na Praça do Cidadão – EQNM 18/20, Ceilândia Norte

Ingressos a partir de R$ 10 no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos (menores só entram acompanhados dos pais)

Mais informações: @makossabsb

MC Poze do Rodo

O funkeiro Poze do Rodo faz show em Brasília neste sábado (11). O MC se apresenta no Complexo Fora do Eixo (Saan, qd. 1). A noite conta ainda com o pagode do grupo Benzadeus e com os DJs Hugo Drop, Luk e Thiago May. O evento começa a partir das 21h.

Os ingressos já estão à venda no site Digital Ingressos e custam a partir de R$ 70.

Serviço

Poze do Rodo

Sábado, 11 de novembro

A partir das 21h

No Complexo Fora do Eixo (Saan, qd. 1)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Digital Ingressos

Classificação: 18 anos

Pranchão

Brasília recebe, pela primeira vez, o Pranchão, um dos maiores circuitos indoor do Brasil dedicados ao ritmo baiano, com dois grandes representantes do gênero musical: Durval Lelys e Saulo Fernandes. Com 10 horas de show, o evento será no Expocenter, no Parque da Cidade, no dia 11 de novembro, a partir das 16h. Ingressos a partir de R$ 130 no Ingresse.

Pranchão – Durval e Saulo

Sábado, 11 de novembro

A partir das 16h

No Expocenter do Parque da Cidade

Ingressos a partir de R$ 130 no Ingresse

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (61) 99881-7475, @verrieverriproducoes e @medleyproducoes

Murilo Huff

O Parque de Exposições de São Sebastião recebe, hoje (10), o show do cantor Murilo Huff. Dono de sucessos como “Dois Enganados”, “Uma Ex” e “Perfeito Pra Ficar Sozinho”, Murilo Huff é a principal atração evento que recebe ainda os artistas locais Pedro Paulo & Matheus, Larissa Nogueira, Thalita Rangel, Higor & Bruno e DJ Lucas Durães. Ingressos a partir de R$ 90 + taxas no site Furando a Fila.

Murilo Huff

Sexta-feira, 10 de novembro

A partir das 21h

No Parque de Exposições de São Sebastião

Ingressos a partir de R$ 90 + taxas no site Furando a Fila

Mais informações: (61) 98277-2786

Classificação: 16 anos

Washington Brasileiro

A Worlld Brasília recebe, neste sábado (11), o cantor Washington Brasileiro. O ‘Fera do Forró’ traz sucessos como ‘Bora’, ‘Linda Canção’, ‘Não Vou Dizer Adeus’, entre outras. A noite conta ainda com Hugo & Denner, Menino Ricco e MC Andrezyn. Ingressos a partir de R$ 40 no Furando a Fila.

Washington Brasileiro

Sábado, 11 de novembro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA trecho 2, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 40 no Furando a Fila

Classificação: 18 anos

Mais informações: (61) 98383-3939 / (61)3297-7987

‘Temporada’ de Fabiana Cozza

De hoje (10) a domingo (12), a cantora paulistana Fabiana Cozza traz para a Caixa Cultural Brasília canções de seu oitavo álbum, ‘Dos Santos’, onde, pela primeira vez, ela também assina como compositora. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria física e pelo site da Bilheteria Cultural, a partir de R$ 15.

Fabiana Cozza apresenta o álbum “Dos Santos”

De sexta (10) a domingo (12)

Na Caixa Cultural Brasília (Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4)

Horário: 20h (sexta e sábado) e 19h (domingo)

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Bilheteria Cultural e na bilheteria do evento

Classificação indicativa livre

Maitê Proença e “O Pior de Mim”

O monólogo autobiográfico “O Pior de Mim”, escrito e estrelado pela atriz Maitê Proença, estará no Teatro Unip (913 Sul) neste sábado (11) e domingo (12). Na obra, a artista revisita histórias impactantes de sua vida e reflete sobre como sua história familiar repercutiu na vida profissional, os bloqueios desenvolvidos e tudo que precisou fazer para transpô-los. Os ingressos para as apresentações custam a partir de R$ 60 no Sympla.

[Teatro Confessional] O Pior de Mim

11 e 12 de novembro

Sábado, às 19h e 21h; domingo, às 19h

Não será permitida a entrada após o início do espetáculo

No Teatro Unip – SGAS 913 – Asa Sul, Brasília – DF

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Classificação indicativa: 12 anos

Sesc+Humor com Rodrigo Marques

O humorista recifense Rodrigo Marques é a atração do Sesc+Humor, que agita três unidades do Sesc de hoje (10) a domingo (12). Um dos nomes mais famosos do stand up do país, Rodrigo Marques é conhecido por, entre outros trabalhos, a atuação no programa A Culpa é do Cabral, do canal fechado Comedy Central.

Hoje (10), Rodrigo se apresenta no Sesc Garagem (913 Sul); amanhã (11), será a vez do Módulo de Educação e Cultura no Sesc Taguatinga Norte, receber o comediante; no domingo (12), Rodrigo encerra a passagem pela capital no Teatro Sesc Paulo Autran, no Gama. Em todos os shows, a entrada é gratuita.

Sesc+Humor com Rodrigo Marques

De 10 a 12 de outubro

Mais informações: https://www.instagram.com/p/Cy67ZrFLlED/

Mais sobre a xilogravura

O Espaço Cultural Renato Russo recebe a exposição gratuita “Abrindo Janelas para a Xilogravura de Brasília”, que reúne obras inéditas talhadas por estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Marista da Asa Norte.

Com visitação aberta ao público das 10h às 20h até o dia 26 de novembro, a mostra conta com 60 obras produzidas pelos jovens sob orientação do professor de Artes Fernando Gonzales, que aprendeu a técnica com o mestre e artista plástico Valdério Costa, nas oficinas ministradas no Espaço Cultural Renato Russo, e teve a iniciativa de multiplicar os saberes populares por meio de projetos no Colégio.

Exposição com xilogravuras

Até 26 de novembro

Horário: das 10h às 20h

Local: Galeria Parangolé – Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Entrada gratuita e classificação indicativa livre

Encontro de Colecionadores

Nesta sexta (10) e sábado (11), Brasília recebe o 14º Encontro de Colecionadores. É uma oportunidade de comprar e adquirir conhecimento sobre itens colecionáveis raros como cédulas, moedas, selos, cartões telefônicos, medalhas, entre outros artigos. Serão 51 expositores de vários estados do Brasil com peças à venda desde à época do império até à atualidade. O evento ocorre no Windsor Plaza Brasília Hotel (Asa Sul), com entrada franca.

14º Encontro de Colecionadores em Brasília

Sexta e sábado, 10 e 11 de novembro

A partir das 9h

No Windsor Plaza Brasília Hotel, ao lado do Venâncio Shopping – Asa Sul, Brasília-DF

Entrada gratuita e classificação indicativa livre

Realização: Associação Filatélica e Numismática de Brasília (AFNB)

Mais informações: Gilberto Cavalini – (61) 99333-9413 / Marcos Antônio (61) 99961-3595