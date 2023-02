Acaba não, Carnaval! Confira a Agenda Brasília desta semana

Preparados para a ressaca de Carnaval?

Acabou o Carnaval, mas ainda tem festa temática! Brasília vai viver a ‘ressaca’ do maior feriado do ano em grande estilo. Uma das opções é o Carnaval do Gigante, com Leo Santana, Timbalada e Kamisa 10. Mas se você estiver buscando por sertanejo ou até mesmo um house, não vai faltar oportunidade também.

O fim de semana na capital também traz um tributo a grandes bandas do rock nacional, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso no domingo (26). O cantor D’Black promete muita gente reviver a adolescência no sábado (25). Para quem quer teatro, Matheus Nachtergaele estará na cidade traz ao DF a peça Molière.

Confira no vídeo e leia os detalhes de cada evento em seguida:

Carnaval do Gigante

Dono do hit do verão, o cantor Leo Santana traz a Brasília, neste sábado (25), o Carnaval do Gigante. Agora é hora de treinar a coreografia de ‘Zona de Perigo’ para fazer bonito na frente do GG!

O Carnaval do Gigante conta ainda com os grupos Timbalada e Kamisa 10 e a dupla Wilian & Marlon. A festa rola no Estádio Nacional Mané Garrincha, e os ingressos custam a partir de R$ 140 no site Furando a Fila.

Carnaval do Gigante

Sábado, 25 de fevereiro

A partir das 20h

Line-up: Leo Santana, Timbalada, Kamisa 10, Wilian e Marlon

Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 140 no site Furando a Fila

Israel Novaes no Cafe

A temporada Brazilian Paradise do Cafe de La Musique Continua. Neste sábado (25), é dia de ressaca de Carnaval com o cantor Israel Novaes. As duplas locais Rick e Rangel e Henrique e Ruan, e os DJs PH e Gustavo Carvalho complementam o line-up. Ingressos a partir de R$ 60 (primeiro lote) no Sympla.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cafe de La Musique Brazilian Paradise – Ressaca de Carnaval

Sábado, 25 de fevereiro

A partir das 21h

Cafe de La Musique – SCES trecho 2, Brasília-DF

Atrações: Israel Novaes, Rick e Rangel, Henrique e Ruan, PH e Gustavo Carvalho

Ingressos a partir de R$ 60 (primeiro lote) no Sympla.

Carna House

Nesta sexta-feira (24), a temporada Carna House no Mezanino Gastrobar recebe a DJ internacional Ashibah, de origem dinamarquesa e egípcia, e o DJ Swarup, um dos principais nomes da cena psy trance nacional. O evento começa às 23h e tem ingressos disponíveis a partir de R$ 100 (meia-entrada, 1º lote) no Sympla.

Carna House

Mezanino Gastrobar – rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília-DF

De 20/2 a 3/3

Programação de sexta-feira (24): Ashibah & Swarup

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla.

Tributo a Legião e Paralamas

O Espaço Casa (shopping Casa Park, Guará-DF) apresenta, neste domingo (26), o ‘Rock Brasília’, um tributo à Legião Urbana e Paralamas do Sucesso. A banda Sereníssima homenageia a Legião; e A Novidade faz menção aos Paralamas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas bandas prometem cantar não só os sucessos, mas também as faixas consideradas Lado B de Paralamas e Legião. O evento começa a partir das 17h, e os ingressos custam a partir de R$ 20 (valor promocional) no Sympla.

Rock Brasília – tributo à Legião Urbana e Paralamas do Sucesso

Domingo, 26 de fevereiro

A partir das 17h

Espaço Casa – mezanino da livraria Travessa, shopping Casa Park, Guará-DF

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

D’Black no Projeção

O cantor D’Black vem a Brasília neste sábado (25) para show no teatro da Uniprojeção (Taguatinga Norte). D’Black é dono de sucessos como ‘Sem Ar’ e ‘Um Minuto’, que despontaram em 2008 e tocam até hoje. Os artistas Fabiano Cavalcante e Kiko Santana fazem participação especial. O evento começa a partir das 20h, e os ingressos custam a partir de R$ 50.

D’Black Show

Sábado, 25 de fevereiro

A partir das 20h

Teatro Uniprojeção Campus I – CNB 14, AE 5/6, Taguatinga Norte-DF

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Molière

Uma disputa bem-humorada entre a Comédia e a tragédia vai fazer o público do Centro Cultural Banco do Brasil refletir sobre o valor do riso e do choro. O espetáculo Molière chegou ao CCBB Brasília na quinta-feira (23) e fica até 12 de março, com sessões de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h. Matheus Nachtergaele interpreta o homônimo Molière, junto de Elcio Nogueira Seixas, que vive o poeta Jean Racine. Os ingressos custam a partir de R$ 15.

Molière – Uma comédia musical de Sabina Berman

Local: Teatro do CCBB Brasília – SCES Trecho 2 Lt. 22 – Brasília-DF

De 23 de fevereiro a 12 de março de 2023

De quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Sessão com tradução para Libras, dia 4 de março (sábado)

Ingresso: R$ 30,00 (inteira), e R$ 15 (a meia para estudantes, professores, profissionais da saúde, PCDs, pessoas maiores de 60 anos e clientes BB)

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos

Foto: Eika Yabusame/Divulgação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE