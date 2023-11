A corrida contra o tempo da reforma tributária

A reforma tributária foi aprovada no Senado. E agora começa uma corrida contra o tempo para que tudo se conclua antes do final do ano, como deseja o governo. Na semana que vem, haverá o feriado de 15 de novembro, na próxima quarta-feira. Por causa dele, não haverá sessão deliberativa, nem na Câmara nem no Senado. Os deputados, então, só deverão votar a reforma na semana seguinte. Os caminhos ainda estão sendo discutidos. A reforma será fatiada, para que se promulgue somente o que já houve consenso entre a Câmara e o Senado? Ou o texto será analisado integralmente? Se integralmente, os deputados concordarão agora com ele? Os próximos caminhos da reforma tributária são analisados no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.