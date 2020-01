Último Festim das Arábias no Empório Árabe da 215 Sul será nesta sexta (31/1)

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (31/1), o Empório Árabe Restaurante, da 215 Sul, comandado pela chef Lídia Nasser, recebe sua última Noite Árabe no endereço. Isso porque a unidade está de mudança para o Complexo Gastronômico do Sudoeste, na Quadra 304, que abrirá ao público em 3 de março. Além do árabe, o conglomerado contará com outras duas marcas do grupo: o italiano e pizzaria Dolce Far Niente e o MaYuu Sushi. Os restaurantes atenderão de forma integrada, de forma que em, uma mesma mesa, será possível ter um grupo apreciando as três diferentes culinárias.

Na 215 Sul, o Empório Árabe atenderá até 22 de fevereiro. Logo, como a Noite Árabe acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, esta será a despedida no festim na casa.

A festa árabe começa às 20h. Os clientes são recebidos com um farto buffet de entradas, pratos principais e sobremesas, além de show de danças típicas durante todo o jantar. Entre as delícias servidas estão saladas típicas, diferentes pastas, pães sírios fresquinhos, kibe cru, kaftas, homus, falafel (bolinho de grão-de-bico), pernil de cordeiro acompanhado de geleia de hortelã e de pimenta, carneiro marroquino, arroz mijdra, charutos de folha de repolho e de uva, entre outras opções. Para a sobremesa, variados doces da Delicatus Confeitaria, outra marca do grupo, encerram o menu. Tudo a R$ 78,90 por pessoa. O valor não inclui bebidas nem taxa de serviço de 10%.

Para participar é preciso fazer reserva com antecedência pelo telefone (61) 3363-3101 ou pelo e-mail eventos@emporioarabe.com.br, informando nome completo, e-mail e telefone.

Serviço

Noite Árabe – Empório Árabe da 215 Sul

Sexta-feira (31/1), das 20h à 0h, na unidade da Asa Sul (CLS 215, Bloco A, Loja 3).

Show de danças típicas e buffet com entrada, pratos principais e sobremesas.

Valor: R$ 78,90 por pessoa (bebidas e taxa de serviço não estão inclusas nesse valor).

Reservas: (61) 3363-3101.

Classificação indicativa: livre.