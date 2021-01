The Queen’s Place elege prato típico britânico para o mês

Batatas fritas feitas no estilo rústico, uma deliciosa pescada empanada e um purê de ervilhas para ninguém colocar defeito: o tradicional Fish n’Chips saiu das terras da rainha e tomou conta de amantes da boa gastronomia por todo o globo. No The Queen’s Place, com unidades na Asa Sul e Lago Sul, a iguaria tem o toque especial do Chef Pedro Henrique Batista e foi eleita o prato do mês para representar a culinária britânica. Pedro conta que os segredos do prato são a pescada amarela e o tempurá feito na cerveja. As batatas são temperadas com páprica defumada e servidas com purê de ervilhas frescas e molho tártaro.