Taypá celebra Dia dos Namorados

A data mais romântica do ano está chegando. O Dia dos Namorados acontece na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, e é celebrado por diversos casais do país. Pensando nisso, o premiado Taypá, do renomado chef Marco Espinoza, criou um menu especial para a data. De entrada, Trio de ceviches (clássico, Nikkei e Criollo). Para o prato principal, Salmon Novoandino ou Lomo Andino. A sugestão serve duas pessoas, no almoço e jantar de 11 a 14 de junho, ao valor de R$ 230,00.

Os pedidos podem ser feitos através de aplicativo de entrega (iFood) ou por take out (com retirada no local e 20% de desconto). Informações pelos números (61) 98626-0235 ou (61) 3364-4041.