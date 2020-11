Talentos culinários podem virar um bom num negócio neste fim de ano

PUBLICIDADE

As festas de fim de ano sempre foram uma oportunidade para muita gente garantir uma renda extra, especialmente para quem tem habilidades culinárias. Aliás, num ano em que milhões ficaram sem emprego por causa dos impactos econômicos gerados pela Covid-19, os serviços de alimentação domiciliar acabaram sendo a aposta de muita gente que ficou sem um salário fixo no fim do mês. Entre os milhares de pequenos novos negócios criados durante a pandemia, o ramo da alimentação domiciliar foi o que mais cresceu entre as dez principais categorias de microempreendedores, conforme levantamento feito entre março e junho pelo aplicativo Easy Mei. O segmento registrou um avanço de 10,4%.

De um simples brigadeiro a uma sofisticada e balanceada marmita fitness, não é de hoje que uma comidinha bem preparada é vista como um bom negócio por muita gente. Segundo dados do Ministério da Economia, nos último cinco anos, o número de empresários do ramo de alimentação para consumo domiciliar cresceu 134%, passando de 102,1 mil (em 2014) para 239,8 mil (em 2019).

Mas mesmo que seja feito em casa, de forma artesanal, trabalhar com o preparo de alimentos é um negócio como outro qualquer e exige um mínimo de capacitação desses microempreendedores. Para ajudar quem quer fazer de seus talentos culinários um negócio rentável, o grupo Marajoara Laticínios lança no próximo dia 16 de novembro um módulo Especial de Natal do Programa Casa de Bolos, que oferece capacitação gratuita com conteúdo 100% online para pequenos confeiteiros e confeitarias.

Capacitação

Em seu primeiro módulo lançado em fevereiro deste ano, o programa contou com mais de 800 inscritos. Além de ensinar receitas que podem virar uma renda extra em casa, o Casa de Bolos também traz conteúdos que dão dicas importantes para quem quer ter um pequeno negócio. “Os participantes aprendem como compor o preço de seu produto, como manter o capital de giro, estratégias de marketing e divulgação nas redes sociais e várias outras dicas”, explica André Luiz Rodrigues Junqueira, presidente do Grupo Marajoara e um dos idealizadores do programa.

A professora Patrícia Roriz Rizzo, 59 anos, foi uma das participantes do primeiro módulo do Programa Casa de Bolos promovido pela Marajoara. Ela conta que sempre gostou de fazer bolos e doces, arte que aprendeu com a mãe e a avó. Durante a pandemia ela conta que ao ficar mais tempo em casa passou a buscar novidades sobre confeitaria, doces e culinária em geral e em setembro descobriu o Casa de Bolos, que segundo ela dá dicas muito boas. “Adorei as receitas feitas pela boleira Silva Ribeiro [convida pela Marajoara para gravar vídeos para o primeiro módulo do programa]. Sem falar na história de empreendedorismo dela que é muito interessante”, diz.

Patrícia diz que a curto prazo, não estão nos seus planos montar um negócio com os doces e bolos que faz. Porém, ela diz que é uma ideia que vem amadurecendo e que a médio e a longo prazo pode ser montar algo. E diz que irá usar uma das ferramentas de gestão para pequenos negócios ensinada no Programa Casa de Bolo. “Achei muito interessante a tabela que trouxeram para colocar o valor de custos de todos ingredientes e a explicação de como precificar os produtos”, lembra a professora.

Especial de Natal

De acordo com Tauhana Porto, responsável pelas ações de marketing da Marajoara, a diferença entre o primeiro módulo do programa, que ainda continua recebendo inscrições, e este novo é o foco nas receitas natalinas. “Quem se inscreve no programa já tem acesso gratuito a um E-Book com seis receitas natalinas. E neste mês de novembro faremos dois vídeos em que chef Adriana Gomes, que é nossa parceira, irá ensinar uma receita de Natal, e ela também dará dicas bem legais de decoração de pratos natalinos”, revela.

Ainda de acordo com Tauhana, esse novo módulo de capacitação será feito por etapas. “A medida que os inscritos forem participando, eles receberão em seus e-mails convites para participar de outras ações do programa”, explica a responsável ações de marketing da Marajoara.

Link para inscrição no primeiro módulo do Programa Casa de Bolo

https://materiais. marajoaraalimentos.com.br/ casadebolos

Link para inscrição para o módulo Casa de Bolo Especial de Natal

https://materiais. marajoaraalimentos.com.br/ casa-de-bolos-especial-de- natal-2020