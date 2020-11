Same Same, but diferent e Oakberry Açaí Bowls: as novidades gastronômicas do Pontão

PUBLICIDADE

Novidades gastronômicas no Pontão. Novembro marca a abertura de duas operações no complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul. A marca Same Same, but different abre as portas no dia 16, com seu cardápio calcado nos pratos mais marcantes da culinária da Tailândia, Vietnã e Coreia, uma mistura de sabores típicos desses países com raízes no Oriente e frescor do oceano Pacífico. Já o quiosque da Oakberry Açaí Bowls, apresenta os produtos da empresa presente em nove países, além do Brasil. Entre os diferenciais do seu açaí, ser 100% natural e não conter corantes, conservantes artificiais ou xarope de guaraná na sua fórmula.

O Same Same but different chega ao Pontão pelas mãos dos empresários Murilo Hypólito e Rodrigo Angelin, com a idealizadora da marca gastronômica Raquel Siqueira, que após uma viagem em 17 pessoas para Tailândia despertou o sonho de trazer a culinária tão especial para Brasília e logo em seguida, Goiânia, onde a marca abriu o seu segundo endereço. Uma verdadeira imersão ao sudeste asiático com sabores exóticos baseados na culinária vietnamita, tailandesa e coreana. Pratos que nos transportam para os mercados de rua asiáticos exaltando os cinco sabores marcantes do doce, salgado, picante, amargo e azedo.

O processo de fabricação da Oakberry Açaí Bowls busca preservar ao máximo os benefícios do açaí, cuja polpa corresponde a 15% do fruto, um antioxidante natural que combate os radicais livres e rico em minerais como potássio e cálcio, vitamina E, ácidos graxos de boa qualidade e proteínas. No espaço, projeto do arquiteto João Armentano inspirado em uma banca de frutas moderna e minimalista, estarão à venda Bowls e Smothies acompanhados por toppings, além de produtos da marca Oakberry Açaí Bowls, como Energy Tea, bonés, canecas e paçocas. Identidade criada para os mais de 200 pontos de venda espalhados no Brasil, Peru, Estados Unidos, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, China, Austrália, Portugal e Espanha.

A Oakberry Açaí Bowls surgiu para suprir uma demanda não atendida no mercado de alimentação: o fast-food saudável, de maneira energética e benéfica, e entregar, rapidamente, uma experiência saborosa, natural e nutritiva. O açaí é vegano, antioxidante e oferece ômega 6/9. Sua composição apresenta zero percentual de colesterol, xarope, gordura trans e corantes, além de 35% menos carboidratos, 50% menos gorduras, 30% menos calorias e 80% de mais fibras.

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

Horário de acesso: de segunda à quinta-feira, das 7h à 0h. Sexta e sábado, das 7h à 1h, e domingo, das 7h às 23h

pontã[email protected]

www.pontao.com.br