Sagrado Mar aposta em drinques autorais e exclusivos

Drinques autorais e exclusivos. Esta é a proposta do recém-inaugurado Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul. A casa, que reúne os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa, investiu em bebidas com combinações inéditas elaboradas pelo mixologista Javier Bazan.

Entre as opções, o Sagrado Martini (Gin, luxardo, absinto, cointrau, vermuth dry e curaçau blue); Sagrado Mar (gin, licor 43, aperol, xarope de toranja, xarope de cupuaçu com maracujá e água tônica); Sereia (cachaça em infusão de especiarias, cramberry, xarope de framboesa, limão e xarope de frutas vermelhas); Poseidon (Jack Daniels, xarope de framboesa, suco de uva, limão, manjericão e uva); Margarita Amazônica (cahaça, xarope de cupuaçu, angostura, cointreau, hortelã e uma pitada de sal); Mediterrâneo (vodka, luxardo, suco de maracujá, xarope de cidreira e cardamomo). Ainda, drinques clássicos como Cosmopolitan, Gin Tônica, Aperol Spritz, Negroni e Caipiroscas.

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 3201-5156

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante