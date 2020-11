Restaurantes do Pontão do Lago Sul cancelam realização da edição 2020/2021 dos seus tradicionais Réveillons

PUBLICIDADE

O tradicional Réveillon do Pontão, um dos mais tradicionais e requisitados de Brasília, não será realizado este ano. A decisão de cancelamento da festa da edição 2020/2021 foi tomada pela administração do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul como medida necessária para a contenção da disseminação do novo coronavírus e contou com a anuência unânime dos responsáveis pelas suas 14 operações (restaurantes, bares e quiosques).

“Preservar a saúde de nossos clientes, usuários, funcionários e colaboradores é para nós o mais importante. Não seria possível realizar um Réveillon sem aglomeração e, consequentemente, sem risco.”, afirma a administradora do Pontão, Sandra Campos. O local estará fechado a partir das 17h do dia 31 de dezembro, reabrindo para o almoço no dia 1º de janeiro com todas as medidas de higiene e saúde necessárias para o momento. Além das determinações governamentais, o Pontão conta com itens extras de segurança elencados em um protocolo elaborado pela médica infectologista Dr.ª Juliana Lapa (CRM-DF 25.408 e RQE nº 16.673). O manual de biossegurança apresenta cuidados específicos e amplos para o público e seus funcionários.

O Réveillon do Pontão atrai todos os anos milhares de pessoas em busca do espetáculo proporcionado pela queima de fogos de 10 minutos de duração, organizada pela administração do complexo de gastronomia e entretenimento. Os restaurantes realizam as suas próprias festas temáticas, sempre muito aguardadas por clientes e profissionais do setor de entretenimento, a exemplo de músicos, garçons e seguranças.