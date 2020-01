Restaurantes comemoram Dia da Gula (26/1) com ações promocionais

PUBLICIDADE 

A data perfeita para “enfiar o pé na jaca” sem qualquer culpa é no Dia da Gula, celebrado neste domingo (26/1). Para quem vai comemorar comendo muito, restaurantes prepararam promoções para todos os gostos. Confira:

Delicatus Confeitaria

A confeitaria clássica e contemporânea da chef Lídia Nasser, localizada em Águas Claras, comemora, também, seu primeiro ano no mesmo dia. Por isso, em 26/1, a casa vai realizar o Chá da Tarde Delicatus especial de aniversário, no Empório Árabe de Águas Claras.

O público pode comemorar a data com um buffet completo de sobremesas, salgados, frutas sucos, chás, chocolate quente, café, a um valor promocional, de R$ 47,90 por R$ 37,70 por pessoa, das 16h às 18h30.

Para participar, é necessário fazer reserva pelo telefone (61) 3436-0063 ou pelas redes sociais da casa.

Complexo Gastronômico de Águas Claras, Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall, Águas Claras; (61) 3436-0063. Diariamente, das 11h30 às 23h30.

Empório Árabe

No restaurante da chef Lídia Nasser, a data será celebrada com clássicos da culinária árabe à vontade. O rodízio estará com valor promocional de R$ 55,90 por R$ 49,90, no dia 26/1, a partir das 18h, nas duas unidades: Águas Claras e 215 Sul.

Entre as opções estão pastas e antepastos diversos acompanhados de pães sírios e torradas, minikaftas, tabule, kibes cru e frito, charutos de uva e de repolho, falafel (bolinho de grão-de-bico), e esfihas abertas salgadas (carne, frango e queijo minas) e doces (banana, chocolate e doce de leite).

Os pratos principais incluem preparos típicos como Camelo Nervoso, Abobrinha Jam, Salmão do Oriente, Carneiro Marroquino, e frango ao molho de amêndoas, além de acompanhamentos como arroz com lentilhas, arroz aletria, batata rústica e couscous marroquino.

Complexo Gastronômico de Águas Claras – Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall; (61) 3436-0063. Diariamente, das 10h à 0h.

Asa Sul – CLS 215, Bloco A, Loja 3, Brasília-DF; (61) 3363-3101. Diariamente, das 11h à 0h.

MaYuu Sushi

O restaurante japonês da chef Lídia Nasser vai oferecer rodízio promocional no domingo (26/1), no almoço e jantar, de R$ 82,90 a R$ 75,90 por pessoa.

A casa oferece rodadas com entradas frias, sashimis, niguiris, hossomakis, uramakis, joys, maçaricados, entradas e pratos quentes, além de sobremesas. Tudo à vontade e sem limite de peças, perfeito para quem vai aproveitar a data saindo da dieta.