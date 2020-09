Restaurante japonês Banzai inaugura e realiza atendimento presencial

PUBLICIDADE

O mais novo conceito de comida japonesa desembarca em Brasília, com diversas novidades para o brasiliense. O renomado restaurante Banzai, localizado na 408 sul, que estava operando apenas com delivery, agora está preparado para receber o público no estabelecimento, das 18h às 23h, seguindo todos os protocolos de prevenção do novo coronavírus.

“O principal objetivo da casa é atender o público com qualidade, acessibilidade nos valores e, também, proteger os clientes de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Portanto, os convidados poderão ficar despreocupados em frequentar o Banzai, pois estamos operando com o máximo de cautela possível”, garante o gestor Cristiano Batista.

Rodízio In House

Considerado carro chefe da casa, o Rodízio In House está em alta no Banzai. Para quem não sentir seguro em deslocar de casa, por exemplo, pode realizar o pedido do rodízio pelo ifood ou pelo site do próprio estabelecimento.

De 75 itens, o cliente poderá escolher 52 peças entre entradas, pratos frios e sobremesas, que serão entregues em casa, por apenas R$ 119,90.

Vale ressaltar que o Banzai possui também o a la carte e uma extensa carta de drinks que são disponibilizados para o consumo de quem realizar a reserva.

A marca

A marca Banzai nasceu há seis anos, quando em 2004 lançou sua primeira casa na Praia do Canto, em Vitória (ES). Logo após o sucesso, surgiram outras três casas também em ES, divididas entre Vix e Vila Velha, que tem sido referência na cidade, na culinária japonesa.

Para o empresário e dono da marca, Luís Unelo, é gratificante que o nome que criou esteja sendo reconhecido, principalmente, na Capital do País. “Minha expectativa são as melhores, até porque nossos pratos são preparados com muita qualidade, e tenho certeza que em Brasília não será diferente”, afirma.

Serviço

Hora: 18h às 23h

Local: CSL 408 bloco B loja 7-Asa Sul

Mais informações: 3879-5850