Quando o assunto é pizza, os moradores de Brasília já ficam com água na boca. E para ajudar os amantes de uma boa massa a terem acesso a um dos lanches mais queridinhos, a chef italiana Ana Cláudia Morale lança o projeto “Mangia Che Ti Fa Bene”. A ação gastronômica, que em português significa ‘Coma que te faz bem”, promete levar para o conforto do seu lar pizzas feitas artesanalmente com os sabores mais queridos.

Por apenas R$ 35,00, é possível pedir as massas com recheios marguerita, calabresa, pepperoni e quatro queijos, a um valor de R$35,00 cada. A ideia da proposta da chef Ana Cláudia é assar as massas com tamanho equivalente a oito fatias, monta as pizzas e faz o congelamento. O cliente pode levar para a casa, tirar do congelador e colocar no forno o tempo necessário para apenas o queijo derreter. Assim, o cliente terá uma pizza quentinha em casa, com uma receita familiar e com um valor afetivo da chef.

Os pedidos podem ser feitos por telefone com a própria chef, pelo número de contato (61) 98203 -1526. As entregas são realizadas nas regiões Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte, gratuitamente.

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço: Projeto Mangia Che Ti Fa Bene traz a verdadeira pizza italiana para Brasília

Valor: 35,00

Entregas: gratuitas para as localidades Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte

Pedido: podem ser feitos diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526