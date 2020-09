Primavere-se com o Picnic Box

PUBLICIDADE

Concebido pela chef italiana Ana Cláudia Morale, o novo projeto gastronômico faz menção ao mês das flores e dos ipês que encantam os moradores da Capital Federal. A ideia é fazer um piquenique com a família aproveitando a estação mais florida e encantadora do ano

Ahh a primavera! Um mês que traz encantamento e inunda Brasília com os seus floridos ipês. Nesse ano, em especial, as flores, que estão por todas as partes da Capital Federal, representam a esperança de tempos melhores. E é por isso, que a chef Ana Cláudia Morale traz, para os moradores da cidade, o Picnic Box. O objetivo é promover um piquenique para família aproveitando esse lindo cenário primaveril. E é claro, o picnic pode ser feito em qualquer horário, em casa, no jardim, na varanda e o mais importante: mantendo a segurança de todos.

A cesta contem bolo de cenoura, brigadeiros, cannoli, crostata de maça, uma barra de chocolate belga, grissini, frutas, pão artesanal, iogurte, suco, chá e outras iguarias que vai tornar esse momento gastronômico bem prazeroso. O kit atende duas pessoas, de forma generosa, e pode ser adquirido ao valor de R$160,00.

As encomendas podem ser realizadas com a própria chef, pelo telefone (61) 98203 1526, e as entregas serão gratuitas e realizadas em todo o DF.

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço: Primavere-se com o Picnic Box

Kit Picnic Box:

Bolo de cenoura

Caixa com 12 brigadeiros

Caixa com 2 cannoli

1 geleia artesanal

1 barra de chocolate belga

1Crostata de maçã

Suco

Iogurte

Chá

Pão artesanal

Porção de frios

Porção de pão queijo

Grissini

Maçã

Pera

Uva

Morangos

Valor: R$160,00

Entregas: Gratuitas

Localidades: Em todo o DF

Pedidos por encomendas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526