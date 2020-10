Vinhos – Onde comprar?

PUBLICIDADE

Pois há diversos fatores a se considerar: Como o preço, armazenamento, variedade, comodidade e principalmente o atendimento feito por vendedores que trazem conhecimento, afinal de contas, com tantos rótulos à disposição do consumidor, com tantos tipos de uvas diferentes e garrafas dos mais diversos lugares do mundo, o cliente pode e deve contar com um atendimento diferenciado e personalizado, principalmente se for um degustador iniciante.

Muitos varejistas hoje em dia possuem corredores dedicados ao vinho ou adegas com uma boa variedade de rótulos e preços. No entanto, comprar vinhos em supermercados tem algumas desvantagens. Um dos pontos negativos a meu ver é que na maioria das grandes redes você não encontra o apoio de um funcionário capacitado para fornecer informações relevantes sobre os vinhos vendidos, fora as filas e o ambiente barulhento. Como absorver informações tão valiosas assim? E se a intenção é fugir do tradicional cabernet chileno e malbec argentino, um supermercado não será o melhor local para isso.

O supermercado continua sendo o principal ponto de venda de vinhos no país e no mundo, especialmente para vinhos do dia-a-dia, aqueles pra consumo rápido, a maioria das garrafas são compradas para consumo no mesmo dia.

Dica: Nos supermercados, dê preferência aos vinhos de maior giro, evitando aqueles que ficaram por muito tempo em pé na prateleira. Evite também as garrafas que ficam expostas debaixo de lâmpadas. Fique atento ao local, armazenamento, estado do rótulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lojas especializadas em vinhos costumam ter o ambiente apropriado para armazená-los com a temperatura e posição adequada, pouca luz. Sem contar no delicioso silêncio e um ambiente tranquilo, tem uma vasta variedade de vinhos e preços. Os vinhos são organizados por países, o que ajuda na escolha, Muitas delas dispõem de acessórios para enriquecer sua experiência em degustar vinhos como taças, saca-rolhas, decanteres e embalagens diferentes próprias para levar o vinho. Seja para degustar sozinho, recepcionar, presentear ou colecionar.

Estas lojas possuem pessoas capacitadas para ajudar na escolha do vinho ideal para sua necessidade e muitas vezes, o dono da loja e seus funcionários possuem formação de sommelier. Uma das grandes vantagens em comprar vinhos em loja física é poder manuseá-los, certificando-se de que o produto e sua embalagem atendam aos requisitos básicos de qualidade, e sair da loja conhecendo sobre a história o vinho que comprou, não tem preço.

Acredito que independente do setor, um bom atendimento faz a diferença para atrair mais clientes e fidelizar aqueles que já conhecem os seus serviços e produtos. E esse é um dos grandes diferenciais e vantagens de apostar em um atendimento qualificado na venda de vinho: Você educa o seu consumidor e se torna referência para ele.

“Conheça o seu cliente em primeiro lugar, está claro que o setor de vinhos tem muito a crescer ainda, mas principalmente no que diz respeito à fundamental importância em cultivar e orientar o seu consumidor a fazer as escolhas certas.” Dai Nasteoli

Delicatessen: Outro lugar aonde o tratamento dado ao vinho vem ganhando destaque (casas onde se vendem produtos mais requintados), onde podemos encontrar, muitas vezes, belas adegas climatizadas com uma boa seleção de rótulos, aliando a compra do vinho àqueles ingredientes especiais para compor uma refeição deliciosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E por último a Internet, sem dúvida, adquirir vinhos pela internet é uma novidade que veio para ficar. Nela você conta com a conveniência de comprar sem sair de casa ou do escritório e recebê-los em casa a tempo daquele jantar no fim de semana. O comércio eletrônico tem a vantagem de carregar baixa estrutura de custos, podendo repassar esse benefício aos preços, e ter a conveniência de contar com vinhos de catálogos de diversas importadoras e entrega nacional. Tenha sempre atenção para testar o nível de serviços dessas “lojas virtuais” antes de se comprometer com um grande pedido para evitar dores de cabeça.

A finalidade desta publicação não é indicar locais específicos para compra de vinhos, mas sim falar sobre cuidados e algumas peculiaridades entre as opções citadas, priorizando a propriedade do atendimento. Se você quer encontrar bons vinhos e não tem experiência suficiente, procure uma loja especializada e consulte seus vendedores sem medo e não tenha vergonha, pois garanto que eles terão o maior prazer em atendê-los.

Bom é isso pessoal e até a próxima, abraços…