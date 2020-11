Outback lança combinações de filet mignon e camarões inspiradas na tendência Surf ‘N’ Turf

PUBLICIDADE

Já pensou em provar carne vermelha e frutos do mar juntos? O Outback Steakhouse apresenta, a partir de 10 de novembro, os New Gold Steaks, novos pratos principais que chegam para proporcionar uma experiência criativa e bem diferente aos clientes. Inspirada no Surf ‘N’ Turf, uma tendência que é sucesso no mundo, a marca de temática australiana traz duas novidades com um mix de carne vermelha e camarões (sim, carne e camarões juntos!!!), explorando diferentes sabores e texturas. E ainda uma terceira boa nova para aqueles que querem aproveitar de um jeitinho mais tradicional.

“Estamos propondo uma aventura deliciosa e inovadora, presente nas cozinhas mais modernas do mundo. Cortes premium de filet mignon ganham a companhia de camarões e são elevados à potência Outback de um jeito único”, diz Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

As duas novidades que combinam filet mignon e camarões são: Toowoomba Shrimp Filet, um steak de filet mignon temperado ao estilo Outback e coberto com molho Toowoomba, uma combinação perfeita de camarões e champignons temperada com ervas finas ao molho Alfredo e queijo Grana. O prato é servido com um acompanhamento à escolha do cliente (R$ 69,90); e o Firecracker Shrimp Filet, um steak de filet mignon temperado ao estilo da marca e coberto com molho Firecracker Shrimp, camarões empanados envolvidos em molho firecracker, levemente picante. É servido com um acompanhamento à escolha do cliente (R$ 69,90).

Para quem prefere algo mais clássico, a marca se inspirou na tradição do Fish’n Chips, mas no lugar do peixe, trouxe o filet mignon, dando origem ao Steak n’ Chips, opção que traz tiras de filet mignon empanadas, crocantes por fora e macias por dentro, servidos com Smoked Mayo, e acompanhamento à escolha do cliente. Sugerimos as deliciosas fritas do Outback (R$ 49,90). Esse prato também estará disponível no Lunch menu (válido de segunda a sexta, exceto feriados, das 12h às 15h) pelo mesmo valor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Queremos oferecer algo bem diferente às pessoas, mantendo nosso sabor e espírito descontraído capaz de quebrar a rotina com muita diversão”, diz Renata. “E por que GOLD? Na Austrália, a gente usa GOLD como uma gíria para definir tudo que é muito bom, surpreendente, entusiasmante, de alta qualidade. É a forma aussie de se expressar”, completa.

As novidades do cardápio New Gold Steaks ficam disponíveis por tempo limitado e podem ser encontradas em todos os restaurantes Outback do Brasil e no delivery via iFood.

Tendência Surf ‘N’ Turf

A ideia de Surf ‘N’ Turf consiste na mistura de proteínas, tanto carnes vermelhas quanto frutos do mar, em um mesmo prato, explorando diferentes sabores, texturas e temperaturas. A técnica já existe há séculos, mas ganhou um novo significado nos Estados Unidos durante a década de 60 (Era de Ouro Norte Americana), em que alguns restaurantes da Costa Atlântica começaram a criar pratos juntando os dois ingredientes mais exclusivos da época: a lagosta e o filet mignon. Desde então, diversos chefs aperfeiçoaram os mixes de sabores e ousaram ao criar combinações inusitadas, mas foi a junção de carne vermelha e camarões que conquistou fãs em muitos países. Atualmente, a tendência ganhou força em restaurantes badalados de diversos lugares e está presente nas cozinhas mais modernas ao redor do mundo.