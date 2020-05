Páprica Burger anuncia duas lojas novas

PUBLICIDADE 

Em meio à pandemia do COVID-19, eis que a Páprica Burger anuncia a abertura de mais duas unidades. A primeira começa a funcionar nesta sexta-feira. Dessa vez, a hamburgueria volta às origens, instalando-se num posto de gasolina, mais precisamente, o da 405 Sul. A segunda será no comércio da subida da QI23, no Lago Sul e deve iniciar suas operações em um mês.

Como todos os empreendimentos gastronômicos estão fechados por determinação do GDF, para evitar contágio pelo coronavírus, a casa vai funcionar com delivery e take out nesse primeiro momento.

Ah, e além do menu da Páprica, também estará nas duas novas lojas a Munch. A dark kitchen do grupo atende apenas a pedidos por aplicativo. Uma unidade dela já funciona em Águas Claras.

“Começamos as obras antes da crise. Mesmo com a pandemia, resolvemos seguir o projeto porque a intenção já era de aumentar nosso alcance de entregas e tambem de abrir a Munch no Plano Piloto e no Lago Sul. Queremos que a cidade conheça o nosso smash burger”, afirma Bruna Montanaro. Segundo ela, a abertura das lojas também foi motivada para garantir a manutenção da aquipe, que será redistribuída nos cinco endereços.

Por enquanto, o menu se mantém o mesmo, em ambas marcas.

Veja mais em @papricaburger e @munch_smash.