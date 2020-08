PUBLICIDADE

Quem já se ligou nos novos tempos da gastronomia mundial foi a empresária Giovanna Maia. Na semana que passou, ela anunciou o fechamento do Loca Como Tu Madre, casa que funcionava desde 2012 na 306 Sul. A ideia é focar os esforços no Loca Pocket, aberto há pouco mais de um mês no Infinu, espaço colaborativo da 506 Sul.

“A ideia agora é enxugar a operação nessa fase de adaptação de reabertura do comércio e mostrar para os clientes do Loca que a marca continua, mas em outro formato. Estamos em transição para levar o que temos de melhor para esse novo espaço, que vai me possibilitar também a me dedicar em outros projetos menores, paralelos à operação dentro da Infinu. Quero experimentar o Loca em diferentes formatos simultâneos”, diz Giovanna.

Com espaço bastante reduzido, não dá para para inventar muito. Por isso, o menu tem uma seleção de executivos, que conta com ragu de rabada e polenta (R$ 29) e o PF Vegano com kafta de soja, arroz de castanha, abóbora assada e legumes do dia (R$ 29). Uma seleção de empanadas também aparece por lá, com sabores de alho-poró, calabresa, carne e caprese, a R$ 8 por unidade. Para completar as opções comestíveis, tem ainda quatro sanduíches, sendo um deles o Porco Loco (pão ciabatta com porco confitado, queijo e cebola caramelizada – R$ 34). Nos bebes, Giovanna manteve a carta de drinques e também passa a enviar alguns deles em garrafinhas por aplicativos de entrega. Uma das opções é o Penicillin (whisky, xarope de gengibre e limão – R$ 26).

A casa funciona de terça a domingo, das 10h às 22h. Instagram: @locapocket.

