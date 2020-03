Lídia Nasser turbina Sudoeste com Complexo Gastronômico

PUBLICIDADE 

Região até então carente de bons restaurantes, o Sudoeste ganhou um grande reforço nesse quesito com a abertura do Complexo Gastronômico. O projeto da chef Lídia Nasser, na última semana, reúne na quadra 304 o Empório Árabe, o italiano Dolce Far Niente e o MaYuu Sushi.

Ou seja, tem comida para todos os gostos num ambiente único, mas com decorações diferentes para cada proposta. Afora os pratos de cada vertente culinária, que podem ser pedidos por todos, independentemente, do local que escolham se sentar, é possível escolher um dos 170 rótulos, trazidos ao país pela Videira Vinhos e pela Porto a Porto.

O espaço tem ainda um menu executivo, a R$ 55,70 por pessoa, servido de segunda a sexta, das 11h30 às 17h, e o Menu Mundo, a R$ 100, por pessoas, com um rodízio de pratos japoneses, italianos e árabes. Os serviços contam ainda com sobremesas da Delicatus, marca de doces da chef.

O complexo funciona diariamente, das 11h às 0h. Informações: (61) 3451-4751.