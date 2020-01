Giovanni Renê prepara sanduicheria para fevereiro 

PUBLICIDADE 

A segunda quinzena de fevereiro é a data prevista para a inauguração da nova sanduicheria de Brasília, com menu do chef paulista Giovanni Renê. A casa vai dividir o espaço já ocupado pela 360 Pizza, no Noroeste e oferecer combinações com ingredientes do cerrado e outros ainda pouco usados na cidade por empreendimentos do gênero, como miúdos.

“Gostei muito do cajuzinho e estou usando para fazer base de molhos e reduções. Também estou testando a baunilha em alguns pratos salgados e está ficando bem bacana”, revela o chef. Ess é a segunda terceira empreitada do chef na cidade. A primeira é o Genèse, também no Noroeste, e a segunda, a pizzaria já citada.

Coração de galinha marinado na cerveja preta, queijo fundido, vinagrete de pimenta de cheiro e chips de catupiry é um dos sandubas que irão compor o cardápio. Outros exemplos são o de língua com gremolata de coentro, creme de ovos e rabanete, e o de carne de sol no pão de mandioca, bearnaise de manteiga de garrafa e chips de abóbora.

Mais do que escolher entre as receitas do chef, o cliente vai poder montar seu próprio hambúrguer com o blend de carnes da casa e pão de fermentação natural. Os vegetarianos poderão optar pelo disco de abobrinha. Nos toppings há desde queijo prato e cheddar até bacon defumado com baunilha do Cerrado, maionese de pequi e molho de cajuína.

Menu reformulado

Enquanto trabalha na finalização desse menu, Renê também se dedica à reformulação da ementa do Genèse. “O público de Brasília é bem diferente do de São Paulo, não tão aberto ainda a novas experiências, mas aceitou bem o menu anterior, o que me deixa muito feliz”, afirma o pupilo do chef Eric Jacquin. Outra novidade que ele quer implementar na casa é o projeto guest dinner, no qual um chef será convidado para um jantar a quatro mão, em cada edição.

Por enquanto, são opções no menu o steak tartar, bacalhau na brasa com cuscuz marroquino e brócolis salteado, polvo com chips de presunto, coulis de pimentão vermelho e batata bolinha ao murro e arroz de pato confitado e camarões.

Serviço:

Genèse Restaurante

CLNW 10/11, Bloco C, Lojas 7 e 8, Noroeste.

Telefone: (61) 3968-1333