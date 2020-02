Festival de chocolate terá palestras, cursos e degustações

PUBLICIDADE 

De 12 a 15 de março, São Paulo recebe o Festival Internacional do Chocolate e Cacau, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera.

O evento promete reunir especialistas no assunto consagrados no Brasil e no mundo, que ministrarão palestras, cursos de capacitação, workshops e debates sobre temas do setor. Para o consumidor, a programação reserva a exposição e a venda de 50 marcas de chocolate de origem, bean to bar, premium e gourmet.

Também haverá experiências sensoriais. Logo na entrada do pavilhão da Bienal, a organização promete fazer uma simulação cenográfica e sensorial de uma plantação de cacau sob a sombra da Mata Atlântica, na qual o visitante poderá tocar nos frutos, pisar nas folhas secas, ouvir os sons e sentir o aroma da floresta. Em seguida, outro espaço temático mostra a quebra do cacau, um cocho de fermentação e até uma mini barcaça de secagem das amêndoas.

Programação Chocolat

Entre os nomes de destaque desta edição está o chocolatier francês Patrice Chapon (foto abaixo), que já fez sorvetes para o Palácio de Buckingham e hoje possui cinco lojas de chocolates na França, com pontos de venda em locais privilegiados de Paris, a exemplo das luxuosas Galerias Lafayette e aeroporto Charles de Gaulle.

No Chocolat São Paulo, Chapon ensinará a receita da sua famosa mousse de chocolate de origem, que une sua paixão pelos sorvetes e a expertise em chocolate bean to bar. Durante o evento, o francês também apresentará o case da sua marca e falará sobre o mercado de chocolates na França, integrando o ciclo de palestras batizado de Chocoday.

Outra modalidade de palestras do Chocolat São Paulo é oFórum do Cacau, no qual será possível aprender sobre análise sensorial do cacau com a doutora Adriana Reis, gerente do Centro de Inovação do Cacau (CIC), ou conhecer o modelo de negócio do café especial, apresentado em um paralelo com o cacau pelos especialistas Pedro Ronca e Vanusia Nogueira.

O Movimento Bean to Bar e como o produto brasileiro é visto no mercado internacional será o tema abordado pela francesa Chloé Doutre-Roussel, autora do livro The Chocolate Connoisseur, e pela consultora Maria Fernanda Di Giacobbe, embaixadora do Cacau da Venezuela.

Confeitaria

Um dos pontos altos do Chocolat São Paulo são os workshops de confeitaria que ocorrem na Cozinha Show. Por lá, passarão renomados chefs confeiteiros, como a premiada Bel Coelho. Apresentadora do programa Receita de Viagem, do canal Discovery TLC, Bel fará uma sobremesa exclusiva para o evento. Diego Lozano, Bertrand Busquet, Francisco Santana, Arnor Porto, Caio Correa, Renata Arassiro e, claro, o badalado Patrice Chapon completam o time da Cozinha Show. Para participar das aulas é preciso se inscrever previamente no site www.chocolatfestival.com. As vagas são limitadas.

O Festival agrega ainda espaço de recreação e minicursos de confeitaria para crianças, a Cozinha Kids, além de exposição de esculturas de chocolate no Ateliê do Chocolate Harald. Os visitantes também poderão ter a experiência de vivenciar a história do cacau e do chocolate através de um passeio em realidade virtual oferecido pela Dengo Chocolates.

A entrada custará R$ 20 e R$ 10 (meia entrada).

Informações www.chocolatfestival.com.