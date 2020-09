No Dia do cachorro quente, confira uma lista dos melhores da cidade

PUBLICIDADE

Hoje é o dia do cachorro quente, esse lanche delicioso e democrático!

⠀

A versão mais conhecida de sua origem remete a Harry Mosley Stevens, que começou a vender salsichas frankfurt quentinhas dentro de um pão em um estádio de baseball de Nova York, em 1902.

⠀

Era inverno e as vendas de sorvete estavam bem tímidas. Daí que ele decidiu esquentar as salsichas, mas precisava de algo para facilitar a vida de quem ia comer. Então, o pão entrou em ação. Nem precisa dizer o sucesso que fez, não é?

No Brasil, os primeiros hot dogs foram servidos na Cinelândia, na década de 1920, com chucrute e molho rosé. Mais tarde, o lanche ganhou o molho de tomate, queijo e outros ingredientes.

⠀

Hoje, ele é tão democrático que aceita diversas combinações, até as mais gourmetizadas. Confira os meus favoritos!

O do Landi (entrada da residencial da 405/406 Sul) é clásico, aquele raiz, de lamber os beiços. Pode ser simples ou duplo, com batata palha e queijo. E o melhor é que você pára o carro e já vem um dos meninos pegar o seu pedido. Menos de 10 minutos depois, tá prontinho.⠀

No Bullguer (@bullguer), localizado na 410 Sul, eu amo o Bulldog (com salsicha húngara enrolada em bacon e molho coleslaw, de repolho roxo, repolho verde, cenoura, cebola roxa, salsicha e maionese da casa. Peeeense num trem bom. Outra versão de lá é o Hot Dog, mais simples, com pão, salsicha húngara e mostarda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⠀

O Dog da Igrejinha (108 Sul) também é bom demais. Eu gosto da opção com molho, bacon, milho, batata palha e maionese de alho.

No Guará, tem do Dog do Jhow (@dogdojhow), na QE 24. Leva pão de leite, molho, maionese caseira, mozzarella, milho e batata palha. Um cachorro quente bem servido. Eles também estão em Águas Claras, Asa Norte e Sudoeste.

⠀

Em São Paulo, me apaixonei pelo Hot Pork (@hot.pork), do chef Jefferson Rueda, com pão artesanal, salsicha de porco caipira, picles de cebola roxa, pepino e ketchup. Um trenzim bão demais!