Chefs Lucas Arteaga e Mariel Marti lançam Pop-Up Argentino

PUBLICIDADE

O mercado gastronômico tem se reinventado a todo momento desde que o coronavírus impôs uma mudança de comportamento por parte de todos. Com as pessoas dentro de casa, como chegar até elas e convertê-las em clientes engajados?

Uma das minhas apostas para esse novo cenário, baseada na observação de empresas em diversas cidades e no exterior, é em novos negócios focados em poucos produtos, mas cheios de história, referências e carinho.

A dupla Lucas Arteaga e Mariel Marti, chefs e proprietários do buffet Umami pensam como eu. Nesta segunda-feira (22), eles lançam o e-commerce Pop-Up Argentino que, a princípio, vai vender empanadas, doces e molhos típicos de seu país. Os itens levam algumas matérias-primas de lá, como a farinha de trigo, o doce-de-leite e a mozzarella, para garantir mais autenticidade.

“Sem os eventos, tivemos de reinventar o nosso negócio para não termos de dispensar os colaboradores. Usamos a suspensão dos contratos e, agora, eles estão conosco novamente”, conta Arteaga. Segundo ele, foram 60 dias testando as receitas e formatando a plataforma para receber os pedidos. “Focamos nos produtos que amamos e que fazem parte da nossa história”, defende ele, que também é sócio da Páprica Burger e do Munch Smash.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cardápio

Para o casal, as empanadas têm um apego familiar. Os avós de Mariel tiveram uma loja especializada da receita. A máquina que eles usavam para abrir a massa é a mesma que ela está usando no novo negócio. Já Lucas aprendeu com uma antiga colaboradora de sua família a fazer a receita.

Os recheios são de carne simples ou picante, caprese (mozzarella, pesto e tomate), cebola caramelizada, espinafre & champignon, frango caipira e Humita (de milho cremoso). As porções chegam assadas e congeladas a vácuo, a R$ 26, com três unidades. O site traz as informações de como elas devem ser esquentadas corretamente para preservar a textura e os sabores.

Outro clássico argentino, o alfajor recheado com dulce de leche não poderia ficar de fora. A porção dupla sai a R$ 14 e a com seis unidades, a R$ 36.

O mesmo ingrediente vai ainda no flan (foto abaixo) e na Rogel (foto acima), uma torta com várias camadas de massa folhada. Ambos saem a R$ 48 (porção com 4 e 6 unidades, respectivamente).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O casal de empreendedores não descarta transformar o Pop-Up Argentino em loja física tão logo acabe a pandemia. “A iniciativa é temporária, mas queremos perceber o comportamento do cliente para, quem sabe, no futuro, termos um ponto onde as pessoas possam retirar os produtos”, entrega Arteaga. Sábio ele é. Em tempos de pandemia e de poucos recursos, os esforços precisam ser certeiros e cada passo, cauteloso. Suerte a ellos!

Serviço:

Pop-Up Argentino

Pelidos pelo site https://www.pop-up-argentino.com.br

Entregas às terças, quintas e sábados. É preciso fazer a encomenda com 24 horas de antecedência.

No Instagram: @pop.up.argentino