Kits especiais do Rubaiyat são opções para almoço e presente de Dia dos Pais

Quando se pensa em pais na cozinha, um churrasco sempre passa pela mente. Carne assada, bebida gelada, conversas e muitas risadas. Essa cena típica e agradável aos brasileiros pode ser a forma ideal de comemorar o Dia dos Pais. E o Rubaiyat preparou alguns kits especiais que vão ajudar a realizar esse tradicional almoço de domingo de um jeito duplamente especial.

Na casa são duas opções de Kit churrasco que podem ser comprados individualmente ou combinados para ter uma refeição bem variada. O kit 1 (R$ 219) tem tirita de picanha (250g), fraldinha (250g), levíssimo (280g), linguiça de lombo (2 un), costelinha suína (400g), um frango desossado e molhos de pimenta (150g), cebola (150g), chimichurri (150g) e para costelinha (150g).

A outra opção, o kit 2 (R$ 249), conta com Baby Beef (380g), bife de chorizo (R$ 380g), master clássico (700g), fraldinha (250g) e molhos de pimenta (150g), cebola (150g), chimichurri (150g). Tudo isso é enviado direto para a casa do cliente em um isopor de 21 litros. Para completar, quem comprar qualquer um desses conjuntos ganhará balde de metal da Coca-Cola, com pegador de gelo e duas Cocas.

Outra pedida que promete fazer sucesso no Dia dos Pais é o Kit Hambúrguer (R$ 43). No isopor (17l), os clientes vão encontrar ingredientes para preparar dois sanduíches. A lista inclui dois hambúrgueres (180g/cada), dois pães, queijo (45g), rúcula (100g), cebola caramelizada (30g) e molho bernaise (20g). Quem não gosta de uma Coca gelada para acompanhar um hambúrguer suculento? Na compra deste kit os clientes vão ganhar um balde de acrílico da Coca-Cola e duas Cocas.

Tem como melhorar? Tem sim! Quem quiser acessórios especiais do Rubaiyat para presentear o paizão pode apostar no conjunto de faca grande e avental (R$ 270). A combinação também vai acompanhada de brinde: balde de metal da Coca-Cola, pegador de gelo e duas Cocas.

Os pedidos podem ser feitos direto no restaurante pelo telefone (61) 99611-6179, ou pelos aplicativos de delivery Ifood, Rappi e Uber Eats.

Serviço

Kits de Dia dos Pais – Rubaiyat Brasília

SCES, Tc. 2

Horário de pedidos: De segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingos, das 11h às 18h.

Pedidos direto no restaurante pelo whatsapp (61) 99611-6179.

Entregas também pelo Ifood, Rappi e Uber Eats.

@rubaiyatbrasil

