Itália em casa: conheça os novos pratos do ‘A Mano no delivery

O público do ‘A Mano pediu e o restaurante vai oferecer algumas das receitas queridinhas da casa também no delivery. A partir desta sexta-feira (29), seis pratos figuram entre as novidades do cardápio de entregas, entre eles dois sucessos garantidos, o Creme de abóbora fresco e o Agnolotti recheado de leitoa caipira.

“A gente quis oferecer alguns sabores que existem no nosso cardápio fixo para que o público possa matar um pouquinho da saudade. Além disso, queremos garantir que eles tenham opções na hora de escolher o pedido e possam conhecer diferentes preparos do ‘A Mano”, explica um dos sócios da casa, André Sampaio.

Uma das entradas mais pedidas na casa, o Crema di zucca con cappelletti ci capra e tartufo (R$ 44) oferece um creme de abóbora fresco combinado com capelettis recheados de queijo de cabra e trufas negras. A lista de antepastos também passa a contar com a Insalata verde con asparagi e cuore di palma (R$ 32), uma leve salada verde com tomates, aspargos e palmito.

Duas novas massas frescas também estrelam no delivery. O delicioso e instagramável Agnolotti di barbabietola ripieni di maialino alla crema di zucca e tartufo (R$ 70) apresenta uma massa fresca recheada de leitoa caipira e servida ao molho trufado de abóbora. A combinação de massa fresca de batata recheada com filé mignon em cubos é o ingrediente principal do Bauletti di manzo (R$ 77), que é acompanhado de molho cremoso de funghi seco.

O Falso risotto di coda alla romana (R$ 69) foi promovido de prato especial do fim de semana e pedido certo no menu de entregas. A mistura de arroz parboilizado com ragout de rabada, tomate cereja confitado e agrião crocante é ideal para os dias mais frios e para quem quer um gostinho de comida caseira. A lista de novidades traz ainda uma sobremesa, o Budino di pistacchio (R$ 34), um pudim italiano de pistache servido com a própria calda.

Funcionando de terça a domingo, o ‘A Mano recebe pedidos direto pelo número 3245-8235 e também pelos aplicativos Ifood e Rappi. O serviço funciona de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h, e domingo, das 12h às 16h.

Serviço

‘A Mano – Delivery

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h

Pedidos pelo whatsapp no link: http://wa.me/556132458235

Informações e pedidos: (61) 3245-8235

@amanorestaurante