Happy Hour no Almería

Recém inaugurado no Clube de Golfe de Brasília, o restaurante Almería já começa 2021 com novidades. Durante todo o mês de janeiro, de terça a sexta-feira, das 16h às 20h, a casa terá um happy hour. No período, o menu de entradinhas, o chope e a taça de espumante serão em dobro.

O menu autoral é assinado pela jovem chef Luiza Jabour, nome já conhecido na cidade por estar à frente da confeitaria na renomada Sweet Cake, e que retornou à capital após uma temporada de quase dois anos em Paris, na França, com cursos na Escola Ferrandi e Alain Ducasse, além de passagens pela Fauchon e pelo hotel Prince de Galle. Ela tem como sócios, Guto Jabour, Thiago Lyra e Bianca Gregório.

A gastronomia possui referências dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo, como Espanha, Itália, França, Grécia e Líbano. O conceito é o de uma cozinha que remeta aos longos almoços de domingo, rodeado de pessoas queridas, sem pressa e com ingredientes que valorizam os produtores locais, escolhidos de maneira sazonal.

Para começar, destaque para o Gyro Grego (quatro unidades de pão pita, cordeiro desfiado, molho tzatiziki, crispy de alho-poro); Croqueta de Pescada (quatro unidades de croqueta de pescada amarela e gaspacho Almería) e Las Bravas (quatro unidades de mil folhas de mandioca, ragú de linguiça e aioli picante).

O projeto arquitetônico do Almería foi concebido pelo Estúdio Leme e possui elementos que remetem ao mar, com revestimentos claros e naturais, integração dos espaços e uma cozinha-show, onde é possível assistir a finalização dos pratos

Almería

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 16h. Das 18h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h