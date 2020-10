Halloween: Tá Doido Burger lança sanduíche sinistro

PUBLICIDADE

Gostosuras ou travessuras! Pensando na data mais assustadora do ano, o Tá Doido Burger lança um super hambúrguer artesanal de três andares. O Sinistro, como é chamado o sanduba, vem com muito queijo, bacon e promete ser uma ótima pedida pra matar a fome dos brasilienses apaixonados pela iguaria. A novidade ainda pode ser saboreada com uma crocante batata frisé e refrigerante.

A nova delícia é composta por: pão brioche, três blends (100g), muito queijo, generosas fatias de bacon e a tradicional maionese caseira da casa. Somente o sanduíche, sai a R$24, no combo por R$34, e os comensais já podem degustar o sanduba nas unidades: do Gama, Taguatinga, Santa Maria, Samambaia, Setor Comercial Sul e do Sudoeste.

Tá Doido Burger

Unidades: Gama, Taguatinga, Santa Maria, Samambaia, Setor Comercial Sul e Sudoeste.

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger