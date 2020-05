Guaraná Antarctica faz releitura pop de campanha icônica da década de 1990

PUBLICIDADE 

Quem não lembra do famoso “Pipoca e Guaraná, que programa legal”? Sucesso dos anos 90, o hit volta em 2020 para resgatar o prazer de compartilhar bons momentos em casa. Quem dá voz e nova roupagem para a música é Manu Gavassi que também estrela o filme da campanha que entra no ar hoje, no canal Coisa Nossa e nas redes sociais da marca.

“Mais do que relançar uma música que está na memória afetiva dos brasileiros, queremos reforçar a importância do entretenimento para quem pode ficar em casa nesse período de isolamento social”, afirma Pedro Thompson, diretor de Marketing de Guaraná Antarctica. “Com Pipoca e Guaraná na voz de Manu Gavassi estamos ativando a nostalgia e a cultura pop junto ao público com a irreverência e autenticidade característicos da marca”, completa.

Para dar vida a essa novidade, música e visual se completam em um filme inédito produzido integralmente de forma remota. Enquanto uma equipe dirigia virtualmente os passos de Manu Gavassi pela internet, a artista transformava seu apartamento em um cenário e seu celular em câmera.

“Fiquei muito feliz de regravar essa música que fez tanto sucesso e marcou uma geração. Tudo foi pensado com muito carinho e esperamos que gostem do resultado”, explica a cantora.

A iniciativa é mais um capítulo de uma história que está sendo contada na casa dos brasileiros. Guaraná Antarctica transformou Pipoca e Guaraná em uma plataforma da marca que tem o objeitvo de reforçar entretenimento para quem pode ficar em casa. “Liberamos conteúdo gratuito na plataforma de Telecine por 60 dias para os fãs de cinema e transmitimos shows dos anos 90 no Festival Pipoca e Guaraná para arrecadar doações para os catadores de materiais recicláveis. E agora relançamos o jingle em uma releitura super atual”, completa Thompson.

