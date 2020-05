Falso risoto de rabada é a sugestão do chef Ivo Sousa para o fim de semana

PUBLICIDADE 

Fim de semana é o momento de dar aquela relaxada do teletrabalho, assistir alguns shows direto do sofá e colocar as listas de filmes e séries em dia. Para acompanhar o descanso dos próximos dias, a sugestão do chef Ivo Sousa é uma boa receita italiana: Falso risoto de rabada. Fugindo um pouquinho da receita tradicional, o Falso risotto di coda alla romana do restaurante ‘A Mano oferece a cremosidade do arroz parboilizado servido com ragu de rabada, tomate cereja confitado e agrião crocante.

Para o preparo, a rabada é marinada para absorver bem o tempero e depois assada por algumas horas no forno em temperatura baixa, para deixar a carne suculenta e saborosa. Para compor o prato, a rabada é desfiada e se torna um ragu com o próprio molho da carne. O Falso risoto está disponível nos tamanhos individual (R$ 60) e família (R$ 125) e os pedidos podem ser feitos direto no delivery da casa ou pelo aplicativo IFood.

Happy hour italiano

Os clientes do ‘A Mano podem aproveitar também os combinatos da casa. O restaurante oferece opções que vão combinar com os mais diversos momentos do dia, seja para curtir um fim de tarde, ver uma live ou passar um tempo com os companheiros de casa. Uma das pedidas é o Carpaccio ‘A Mano + Brie trufado + quatro cervejas Cerpa Export (R$ 100). O carpaccio é feito com feito de filé mignon e acompanhado de fonduta de parmesão, enquanto o queijo brie é envolto em massa folhada e coberto com mel trufado e enviado com mix de folhas.

Outro combinato da casa é Steak tartare + Cotoletta suína + quatro cervejas Cerpa Export (R$ 130). Nesse pedido, o tartare é acompanhado de torradas e a cotoletta à milanesa é empanada em pão de miga. O ‘A Mano oferece ainda Misto de frios + Carpaccio ‘A Mano. No pedido, queijo parmesão, queijo gorgonzola, presunto de parma, mortadela, damascos, queijo brie trufado e torradas. O pedido por ir acompanhado de quatro cervejas Cerpa (R$ 150) ou do vinho tinto Quinta de Cabrez (R$ 230).

Serviço

‘A Mano – Delivery

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h

Pedidos pelo whatsapp no link: http://wa.me/556132458235

Informações e pedidos: (61) 3245-8235

@amanorestaurante

