Do jardim para o prato: vantagens de incluir flores na alimentação

Elas são a escolha quando o assunto é decoração e declarações de amor, mas o que pouca gente sabe é que as flores também são boas apostas para um cardápio nutritivo. O motivo da falta de consumo? Apenas desconhecimento. As flores fazem parte do grupo das chamadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), por isso é compreensível que uma parcela populacional significativa desconheça seus usos culinários.

“Muitas vezes, as PANCS são mais saborosas e nutritivas do que os alimentos que consumimos no nosso dia a dia. Além disso, esse grupo alimentar também contribui para conservação da natureza, já que são mais sustentáveis”, aponta Dr. Sandro Ferraz, que explica que apesar de ainda haverem poucas informações na literatura sobre os compostos nutricionais e bioativos das flores, há indícios claros sobre seus benefícios.

As primeiras pesquisas mostram um potencial efeito antioxidante e anti-inflamatório dessas plantas, que são ricas em vitaminas importantes como a vitamina C. “Algumas podem, inclusive, apresentar benefícios no combate ao envelhecimento das células e melhora do sistema cardiovascular e imunológico”, garante.

Mesmo o consumo de flores sendo mais comum em locais onde o clima frio é prevalente, é possível introduzir esse produto na alimentação tropical. “Essas plantas podem ser consumidas frias, cozidas, em forma de chá e saladas ou até mesmo refogados, empanadas e em geleias. Tudo vai depender da flor escolhida. Algumas exigem preparações específicas para preservar a maior quantidade de nutrientes”, comenta Dr. Sandro Ferraz.

Quando o assunto é manipulação, o nutrólogo aponta que essas plantas exigem cuidados semelhantes ao de frutas e hortaliças. “Primeiro é necessário lavar em água corrente. Depois, o recomendado é deixar de molho em uma solução de um litro de água para uma colher de sopa de vinagre por cerca de 15 minutos. Feito isso, é só voltar com as flores para a água corrente e consumir”, ensina Dr. Sandro Ferraz.

Além disso, é preciso cuidado com a procedência das plantas comestíveis — não é recomendado o consumo de flores compradas em floriculturas, por exemplo. O correto é adquiri-las de produtores confiáveis que as cultivam especificamente para fins de consumo alimentar.