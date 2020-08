Dia dos Solteiros: Veja onde comemorar a data em grande estilo e segurança

PUBLICIDADE

Agora é a vez dos solteiros comemorarem! Pensando nisso, para celebrar a data em grande estilo, bares e restaurantes da cidade estão oferecendo opções de drinks e pratos especiais para a ocasião.

O Concorrente

A casa vai oferecer um drink exclusivo da Red Bull (não alcoólico) de graça. Para ganhar, é preciso comprar qualquer hambúrguer da casa.

Serão cinco opções de drinks sem álcool: Red Bull de coco, abacaxi, hortelã e água com gás; Red Bull Açaí com limão, laranja e água com gás; Red Bull com limão, maçã, hortelã e água com gás; Red Bull sugarfree com limão, gengibre, hortelã e água com gás; e, por fim, Red Bull sugarfree com morango, maçã e água com gás.

Entre as delícias que os comensais poderão escolher, está o Glorioso (blend angus, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e pão brioche – R$ 27) e a iguaria também pode ser turbinada com adicionais, como: bacon, cheddar, dobro de hambúrguer, cebola caramelizada, maionese caseira entre outros (a partir de R$3 cada).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Southside

Um dos restaurantes mais badalados da cidade celebra o próximo dia 15 com novidades no cardápio. Conhecida pelos drinks autorais do renomado mixologista Gustavo Guedes, a casa promete uma experiência completa aos solteiros que forem comemorar saboreando os novos petiscos e coquetéis.

Para brindar, um dos lançamentos traz a brasilidade da cachaça. Destaque para o coquetel Alencar, que leva cachaça premium com infusão de nozes, vermute, Cynar, Angostura bitters e redução artesanal de Colorado Demoiselle, trazendo corpo e notas de café, caramelo e chocolate amargo (R$ 29).

Outra novidade é o Mad Sam feito com gin, licor Saint Germain, morango, hortelã e água tônica. A delícia pode ser pedida de duas maneiras: com Tanqueray London Dry (R$ 29) ou Tanqueray No. Ten (R$ 36). Na segunda opção, o cliente tem acesso a um estojo de botânicos em infusão e pode escolher o perfume para finalizar o próprio drink.

Também tem novidade para os aficionados por Negroni. O lançamento da casa é o Bugsy Siegel (R$ 49), uma releitura com gin premium, toque de vinho do porto, Angostura, trazendo especiarias e um sabor aromático com o licor Bizantino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais uma novidade: os comensais poderão montar seu próprio Gin-tônica, escolhendo o gin, os botânicos e a tônica favorita. A cada ainda aposta em uma nova versão deliciosa, que é o GT Corleone preparado com redução de laranja bahia e cardamomo, trazendo um frutado cítrico, sendo um drink super refrescante (R$ 33).

E, claro, para a experiência ficar completa, a casa traz ainda novidades para compartilhar. São três opções de entradas: o Rock Shrimp (camarões empanados no tempura acompanhados com molho de pitanga com pimenta R$ 48 – 10 unidades), Steak Tartare com creme de avocado (R$ 46) e o ovo com creme de Grana Padano com shimeji na manteiga de alho e crispy de parma (R$ 38,00).

Protocolo de segurança

A casa está seguindo à risca todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Adotamos aferição de temperatura por termômetro infravermelho, totem com álcool na entrada, mesas intercaladas para respeitar um espaçamento de pelo menos 2m entre os clientes, uso de máscara nos ambientes comuns – o cliente só poderá tirar a máscara ao se sentar, obrigatoriedade de testagem para Covid-19 dos colaboradores, kit individual para todos os clientes lacrado com talheres, guardanapos descartáveis e frasco de álcool em gel, ambiente arejado com ar condicionado desligado, redução no fluxo de clientes, cardápio por QR code e treinamento da brigada sobre os cuidados para um atendimento seguro e cordial. No momento, segurança é o ponto chave do nosso controle de qualidade”, ressalta Gustavo Guedes, sócio e mixologista da casa.

Delivery Bla’s

O Bla’s, cozinha criativa de Brasília, traz duas propostas de kit, sendo uma para os amantes de gin e outra pra quem prefere vodka. As novidades farão parte do cardápio fixo da casa e podem ser pedidas pelas plataformas de delivery (iFood, Rappi e Uber Eats) e também pelo WhatsApp (61) 99162-3230.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos lançamentos é o Kit Festa Gin Tônica que contempla: três águas tônicas, dois limões siciliano, açúcar saborizado e mais uma garrafa de gin importado (R$ 120). Já para quem prefere vodka, a opção que a casa oferece é o Kit Festa Caipirosk com três tipos de frutas (morango, maracujá e limão), açúcar saborizado e uma garrafa de vodka importada (R$ 125).

Serviços

O Concorrente

Endereço: Comércio Local Norte 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Data: 15/08

Hora: Das 17h às 23h

Southside

Endereço: SHCS CLS 407

Horário de funcionamento: segunda – Fechado/ Terça a quinta – das 19h às 23h / sexta e sábado – das 19h à 00h / Domingo das 19h às 23h.

Siga: @southsidebrasilia

Pedidos e reservas: https://linktr.ee/southsidebrasilia

Bla’s

Horário de funcionamento: quarta a sábado das 12h às 16h e das 18h às 23h.

Domingo das 12h às 16h

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38 – Asa Norte

Informações: (61) 3879-3430 (61) 99162-3230

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE