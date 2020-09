Dia do Cliente: O Concorrente oferece hambúrguer de graça

PUBLICIDADE

Dobradinha de hambúrguer no O Concorrente. Em homenagem aos amantes de sanduba artesanal, incluindo os vegetarianos, a hamburgueria vai oferecer dois sanduíches pelo preço de um. A promoção é exclusiva para consumo no local ou take out e acontece na próxima terça (15) em celebração ao Dia do Cliente.

Já o Clássico Burger é preparado com blend angus, queijo prato, muçarela, cebola crispy, molho do chef Lichtsztejn, maionese caseira e pão brioche (R$ 25). Há também a versão vegetariana que substitui a carne por um saboroso hambúrguer de grão de bico empanado.

“Nossa proposta é oferecer uma promoção para todos os clientes que fazem parte da história do Concorrente. Além de homenagear aqueles que são apaixonados pelo blend de carne, vamos oferecer a dobradinha do vegetariano, que é também é um dos nossos hambúrgueres mais vendidos”, afirma o sócio André Hallane.

Dia do Cliente O Concorrente

Endereço: Comércio Local Norte 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Data: terça 15/09

Horário: das 17h às 23h

@oconcorrente