Dia das Crianças: Nube Café prepara menu criativo para data especial

Finalmente o dia 12 de outubro está próximo, um das datas mais esperadas pela criançada! Esta data comemorativa foi criada no Brasil devido a declaração dos direitos das crianças instituída pela UNICEF, que propõe que todas as crianças do mundo tenham direito à alimentação, amor e educação. Por isso, o Nube Café preparou um menu criativo especialmente para o Dia das Crianças. São kits para soltar a imaginação e experimentar doces com sabores amados por esse público. Afinal, é um dia para se divertir, brincar e aproveitar cada momento.

O cardápio oferece alguns combos que podem ser encomendados e retirados no local. O primeiro kit é a caixa com nove macarons de sabores a escolha do cliente (R$ 40). A segunda opção é a caixa com seis macarons tie dye, macarons no pote, pipoca de leite ninho brilhante, bombons de brigadeiro e oreo e cookies de baunilha com chocolate. E por fim, para exaltar a criatividade, o Nube Café criou um kit para decorar (R$ 90). Esse box inclui bolo no sabores baunilha ou chocolate e macarons que poderão ser decorados com suspiros, confetes e marshmallows como a imaginação dos pequenos permitir.

A encomenda pode ser feita no local ou pelo telefone (61) 99885-8481, nos formatos de take out ou delivery. A taxa de entrega é por localização, sem possibilidade de agendamento de horário. Os pagamentos podem ser feitos por depósito bancário ou pelo crédito, no pelo aplicativo PicPay.

Serviço

Nube Café

Endereço: 910 Sul (Centro Clínico Via Brasil, loja 28)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h30 às 18h30

Aberto no feriado dia 12/09

Delivery: Consultar a disponibilidade

Telefone: (61) 99885-8481

@nubecafe