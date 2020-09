De milkshake de graça a versões caninas: casas celebram o Dia do Sorvete

PUBLICIDADE

Anote na agenda: 23 de setembro! Nesta data é celebrado o dia Dia Nacional do Sorvete e com as temperaturas acima dos 30º C em Brasília não tem como passar em branco. Com opções que vão do milkshake ao sorvete canino, a cidade oferece um leque de combinações para comemorar o dia em grande estilo,

Quem aí ama um milkshake?! Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, O Concorrente vai presentear os brasilienses com a bebida. Para ganhar, basta comprar um dos deliciosos hambúrgueres da casa. A ação é uma parceria com a Vai Bem e o spot vai oferecer duas opções de sabores: Três Leites (batido com calda de amarena) e Paçoca com Caramelo (milkshake de baunilha com paçoca e caramelo). A promoção é válida para Take Out e consumo no local.

Já no Geléia do Pontão, também vai ter sorvete graça na compra de qualquer hambúrguer artesanal. Os comensais poderão escolher entre o sabor milkshake Ramon e Julia (pudim de queijo e calda de goiabada cascão), inspirado no clássico Romeu e Julieta ou uma bola de sorvete canino da Vai Bem. Promoção é válida para o dia 23.

As opções com a iguaria do Blend Boucherie (CLN 412) também são um espetáculo à parte. O chef Marcello Lopes traz milkshakes deliciosos. Entre eles uma delícia feita com Nutella, calda de frutas vermelhas e raspas de chocolate meio amargo (R$ 22).

O Concorrente

Endereço: Comércio Local Norte 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente

Geléia

Instagram: @geleiahamburgueria

Facebook: Geléia Hamburgueria

*Horários e endereços estão disponíveis nas redes sociais

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações e pedidos: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie