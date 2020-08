Comemore o Dia dos Pais nos Complexos Gastronômicos do Sudoeste e Águas Claras

PUBLICIDADE

O Dia dos Pais neste ano, comemorado no domingo, 9 de agosto, conta com programações bem diferentes das habituais. Essa é a primeira data comemorativa de 2020 com os salões dos estabelecimentos gastronômicos abertos ao público, com mesas distanciadas e, com no máximo, seis pessoas em cada. Em celebração à data, as casas comandadas pela chef Lídia Nasser – Empório Árabe, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi e Dólar Furado Burger – prepararam ofertas especiais para o almoço de domingo (9/8) . Além dos tradicionais rodízios das marcas, pacotes com bebida à vontade são atrativos para os papais que adoram cerveja, vinho ou caipisake.

Dolce Far Niente

A pizzaria e restaurante italiano preparou um Festival Italiano com antepastos e vinho tinto à vontade para brindar a data. O Festival Italiano – edição Dia dos Pais é composto por uma sequência de três pratos principais, que podem ser repetidos à vontade, mais uma sobremesa. São eles: Gnocchi à Mamma (gnocchi de batata-baroa à bolonhesa, gratinado com molhos béchamel e parmesão), Ravioli Caprese (recheado com muçarela de búfala, ao molho pomodori, tomate cereja e manjericão), Risoto de Filé com Funghi (picadinho de filé-mignon com funghi seco) e, para finalizar, mousse de chocolate com morango. O menu harmonizado com vinho tinto à vontade sai a R$ 109,90 por pessoa. Sem vinho, custa R$ 55,90 por pessoa. A oferta é válida somente no almoço do dia 9 de agosto.

Empório Árabe Restaurante

O restaurante oferecerá o tradicional rodízio da casa, excepcionalmente no almoço do domingo (9/8). O Sahtein, como é chamada a rodada, é composta por clássicos da cozinha árabe. Dentre eles, as pastas, pães sírios, kafta, kibe cru, charutos de uva e de repolho, tabule, esfihas e acompanhamentos, como arroz com lentilhas, couscous marroquino e muito mais. O pacote do rodízio mais chopp Heineken, à vontade, sai a R$ 99,90 por pessoa. Caso o cliente queira somente o rodízio, sem bebida à vontade, custa R$ 55,90 por pessoa. A oferta é válida somente no almoço do dia 09/8.

MaYuu Sushi

O disputado rodízio de comida japonesa contará com caipsake à vontade no almoço do Dia dos Pais, a R$ 135,90 por pessoa. As rodadas não têm limites de peças e incluem opções clássicas, frias e quentes, além de criações exclusivas da casa. Para quem desejar apenas o rodízio, sem caipisake à vontade, o valor é de R$ 85,90. A oferta é válida somente no almoço do dia 09/8.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dólar Furado Burger

Aos papais que amam um burger bem caprichado e não o dispensam nem em datas especiais, o Dólar Furado Burger, hamburgueria temática da marca, oferece promoção de burger em dobro. Na compra de um burger da casa, entre mais de 15 opções do cardápio, o cliente ganha um segundo (sem batata canoa) de igual ou menor valor que o primeiro.

Dentre as opções, o Darth Vader combina com os papais que amam Star Wars. Ele leva pão brioche preto, colorido naturalmente com tinta de lula, 160g de blend da casa, queijo dark cheddar e cebola caramelizada. Esse burger lúdico custa R$ 33,90 com batata canoa.

Outra sugestão é o Hulk, o maior burger da casa. Ele é composto por pão brioche colorido naturalmente com espinafre, dois burgers de 160g de blend da casa, cebola roxa marinada, tomate confit, maionese de mostarda, alface-americana e queijo muçarela. O burgão sai a R$ 38,90 com batata canoa.

A oferta é válida somente no almoço do dia 09/8.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COMPLEXOS GASTRONÔMICOS

Águas Claras – Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall; (61) 3451-4750. No conglomerado, há unidades do Empório Árabe Restaurante, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi, Dólar Furado Burger e Delicatus Confeitaria.

Sudoeste – CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília; (61) 3451-4751. Diariamente, das 11h à 0h. No conglomerado, há unidades do Empório Árabe Restaurante, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi